https://ria.ru/20240523/politsiya-1947829354.html

В Башкирии полицейский выманил у пенсионерки 11 миллионов рублей

В Башкирии полицейский выманил у пенсионерки 11 миллионов рублей - РИА Новости, 23.05.2024

В Башкирии полицейский выманил у пенсионерки 11 миллионов рублей

Оперуполномоченный по борьбе с организованной преступностью выманил у пенсионерки в Уфе 11 миллионов рублей под видом предотвращения ее убийства киллером,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:59

2024-05-23T10:59

2024-05-23T10:59

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УФА, 23 мая – РИА Новости. Оперуполномоченный по борьбе с организованной преступностью выманил у пенсионерки в Уфе 11 миллионов рублей под видом предотвращения ее убийства киллером, сообщает СУСК РФ по Башкирии в своем Telegram-канале. Следком региона уточняет, что фигурантом уголовных дел о получении взятки в особо крупном размере и крупном мошенничестве стал 29-летний старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД республики. Преступную деятельность правоохранителя выявили оперативники собственной безопасности республиканской полиции. Полицейский после этого был уволен. По версии следствия, правоохранитель в 2023 году потребовал от учредителей коммерческой организации, занимающейся перевозкой пассажиров, взятку в размере 8 миллионов рублей за совершение им незаконных действия в отношении других компаний-перевозчиков с целью устранения конкуренции, а также за общее покровительство и информирование о планируемых проверочных мероприятиях правоохранительных и надзорных органов, в противном случае пригрозил им привлечением к административной и уголовной ответственности. Опасаясь негативных последствий, учредители компании передали полицейскому требуемую сумму. "В ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении фигуранта установлен факт мошенничества в отношении пожилой женщины, которую обвиняемый убедил в том, что готовится ее убийство по найму и для его предотвращения потребуется 15 млн рублей. Введенная в заблуждение пенсионерка оформила кредиты и заложила имеющееся недвижимое имущество и автомобиль, после чего передала злоумышленнику вырученные денежные средства и золотые украшения на общую сумму свыше 11 млн рублей", - сообщают следователи.

https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, уфа, россия