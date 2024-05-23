https://ria.ru/20240523/pokushenie-1947888381.html

Вице-спикер парламента Словакии назвал стрелявшего в Фицо проукраинским

Вице-спикер парламента Словакии назвал стрелявшего в Фицо проукраинским - РИА Новости, 23.05.2024

Вице-спикер парламента Словакии назвал стрелявшего в Фицо проукраинским

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага назвал совершившего покушение на премьера республики Роберта Фицо 71-летнего Юрая Цинтулу "проукраинским", обвинив... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:07

2024-05-23T14:07

2024-05-23T14:07

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нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага назвал совершившего покушение на премьера республики Роберта Фицо 71-летнего Юрая Цинтулу "проукраинским", обвинив либеральные американские СМИ в распространении дезинформации, чтобы скрыть этот факт. "Издание SME предъявляет российским медиа то, что они начали кампанию по дезинформации в отношении покушения на Роберта Фицо. В действительности же дезинформацию распространяют американские либеральные медиа. SME в сегодняшней статье обращает внимание на то, что россияне Цинтулу называют проукраинским. Но в этом они полностью правы. Он был проукраинский", - написал Блага в своём Telegram-канале в четверг. По его словам, Цинтула на одном из антиправительственных митингов "выкрикивал "Да здравствует, Украина" и вульгаризмы в адрес кабмина". "Американские либеральные СМИ пытаются прикрыть то, что нападавший и потенциальный террорист Цинтула является политическим фанатиком из их собственного лагеря - проукраинский, антитрамповский и прогрессивистский", - добавил Блага. Он отметил, что американским либералам не подходит то, что политическое насилие создают их собственные либеральные активисты. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально информировало о том, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо