https://ria.ru/20240523/podpole-1947801198.html

Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Новоандреевке в Запорожской области

Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Новоандреевке в Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2024

Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Новоандреевке в Запорожской области

Российские войска нанесли удар по Новоандреевке на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:23

2024-05-23T08:23

2024-05-23T10:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

сергей лебедев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788773652_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_039b0e829ff56adaa12dc56fba8ae189.jpg

ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по Новоандреевке на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Новоандреевка Ореховского района получила аж целых два удара авиационными ракетами. Причиной такого внимания стало перемещение техники из Орехова в сторону линии боевого соприкосновения", — сказал он.По словам подпольщика, при этом применялась также ствольная артиллерия.Кроме того, отметил Лебедев, российские войска поразили места дислокации и склады ВСУ в Александровке Николаевской области, заброшенный аэродром, откуда ВСУ запускают дроны, в окрестностях Высокополья в Херсонской области, а также нанесли удары по украинским диверсантам, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, запорожская область, сергей лебедев, безопасность