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Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Новоандреевке в Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:23 23.05.2024 (обновлено: 10:46 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/podpole-1947801198.html
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Новоандреевке в Запорожской области
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Новоандреевке в Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2024
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Новоандреевке в Запорожской области
Российские войска нанесли удар по Новоандреевке на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:23
2024-05-23T10:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по Новоандреевке на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Новоандреевка Ореховского района получила аж целых два удара авиационными ракетами. Причиной такого внимания стало перемещение техники из Орехова в сторону линии боевого соприкосновения&quot;, — сказал он.По словам подпольщика, при этом применялась также ствольная артиллерия.Кроме того, отметил Лебедев, российские войска поразили места дислокации и склады ВСУ в Александровке Николаевской области, заброшенный аэродром, откуда ВСУ запускают дроны, в окрестностях Высокополья в Херсонской области, а также нанесли удары по украинским диверсантам, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Новоандреевке в Запорожской области

Лебедев: по ВСУ, перемещающим технику в Новоандреевке, нанесли удар авиаракетами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции
Самолеты Су-25 Грач, задействованные в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по Новоандреевке на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Новоандреевка Ореховского района получила аж целых два удара авиационными ракетами. Причиной такого внимания стало перемещение техники из Орехова в сторону линии боевого соприкосновения", — сказал он.

По словам подпольщика, при этом применялась также ствольная артиллерия.
Кроме того, отметил Лебедев, российские войска поразили места дислокации и склады ВСУ в Александровке Николаевской области, заброшенный аэродром, откуда ВСУ запускают дроны, в окрестностях Высокополья в Херсонской области, а также нанесли удары по украинским диверсантам, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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