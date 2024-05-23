Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Новоандреевке в Запорожской области
Лебедев: по ВСУ, перемещающим технику в Новоандреевке, нанесли удар авиаракетами
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции
Самолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по Новоандреевке на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"Новоандреевка Ореховского района получила аж целых два удара авиационными ракетами. Причиной такого внимания стало перемещение техники из Орехова в сторону линии боевого соприкосновения", — сказал он.
По словам подпольщика, при этом применялась также ствольная артиллерия.
Кроме того, отметил Лебедев, российские войска поразили места дислокации и склады ВСУ в Александровке Николаевской области, заброшенный аэродром, откуда ВСУ запускают дроны, в окрестностях Высокополья в Херсонской области, а также нанесли удары по украинским диверсантам, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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