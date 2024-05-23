https://ria.ru/20240523/podderzhka-1947970943.html
Калужская область приняла новые меры поддержки многодетных и медработников
Калужская область приняла новые меры поддержки многодетных и медработников - РИА Новости, 23.05.2024
Калужская область приняла новые меры поддержки многодетных и медработников
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области приняли новые региональные меры социальной поддержки многодетных семей и медицинских работников, сообщает... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:51
2024-05-23T17:51
2024-05-23T17:51
калужская область
владислав шапша
поддержка
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области приняли новые региональные меры социальной поддержки многодетных семей и медицинских работников, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроекты внес губернатор Владислав Шапша. "Устанавливается ежегодная выплата в размере 5 тысяч рублей каждому ребенку из многодетной семьи к 1 сентября на покупку школьной и спортивной формы. Им также будет предоставляться бесплатное одноразовое горячее питание. Сейчас этой мерой поддержки обеспечены все школьники с 1 по 4 класс. Закон распространяет ее на всех детей из многодетных семей, которые учатся с 5 по 11 класс", - пояснил председатель калужского парламента Геннадий Новосельцев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что меры поддержки в заявительном порядке будут назначаться вне зависимости от имущественного состояния семьи, то есть не будет учитываться критерий нуждаемости. Также на заседании был расширен перечень категорий медицинских работников, которые будут получать ежемесячные специальные выплаты из регионального бюджета, начиная с 1 марта этого года, а также увеличен их размер. Новосельцев добавил, что в закон добавлены медицинские работники отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи. Ранее выплаты были также предусмотрены для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую помощь, первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение, а также паллиативную медицинскую помощь. "Новые размеры выплат будут варьироваться от 4,5 до 50 тысяч рублей. Максимальный размер - 50 тысяч, предусмотрен для врачей, работающих в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек. Эта мера призвана стимулировать докторов и средний медперсонал оставаться работать в районных больницах", - подытожил Новосельцев.
https://ria.ru/20240523/doroga-1947879164.html
https://ria.ru/20240419/subbotnik-1940958935.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, поддержка, социальные выплаты
Калужская область, Владислав Шапша, поддержка, Социальные выплаты
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области приняли новые региональные меры социальной поддержки многодетных семей и медицинских работников, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроекты внес губернатор Владислав Шапша
.
"Устанавливается ежегодная выплата в размере 5 тысяч рублей каждому ребенку из многодетной семьи к 1 сентября на покупку школьной и спортивной формы. Им также будет предоставляться бесплатное одноразовое горячее питание. Сейчас этой мерой поддержки обеспечены все школьники с 1 по 4 класс. Закон распространяет ее на всех детей из многодетных семей, которые учатся с 5 по 11 класс", - пояснил председатель калужского парламента Геннадий Новосельцев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что меры поддержки в заявительном порядке будут назначаться вне зависимости от имущественного состояния семьи, то есть не будет учитываться критерий нуждаемости.
Также на заседании был расширен перечень категорий медицинских работников, которые будут получать ежемесячные специальные выплаты из регионального бюджета, начиная с 1 марта этого года, а также увеличен их размер.
Новосельцев добавил, что в закон добавлены медицинские работники отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи. Ранее выплаты были также предусмотрены для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую помощь, первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение, а также паллиативную медицинскую помощь.
"Новые размеры выплат будут варьироваться от 4,5 до 50 тысяч рублей. Максимальный размер - 50 тысяч, предусмотрен для врачей, работающих в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек. Эта мера призвана стимулировать докторов и средний медперсонал оставаться работать в районных больницах", - подытожил Новосельцев.