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Источник рассказал, повлияют ли санкции на выполнение рейсов "Победой" - РИА Новости, 23.05.2024
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01:59 23.05.2024 (обновлено: 06:26 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/pobeda-1947783097.html
Источник рассказал, повлияют ли санкции на выполнение рейсов "Победой"
Источник рассказал, повлияют ли санкции на выполнение рейсов "Победой" - РИА Новости, 23.05.2024
Источник рассказал, повлияют ли санкции на выполнение рейсов "Победой"
"Победа" не планирует с июля прекращать выполнение зарубежных рейсов, несмотря на введение санкций, обратная информация не соответствует действительности,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T01:59
2024-05-23T06:26
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Победа" не планирует с июля прекращать выполнение зарубежных рейсов, несмотря на введение санкций, обратная информация не соответствует действительности, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что после введения против авиакомпании "Победа" санкций США, она с июля прекратит полеты за рубеж.&quot;Информация о приостановке с июля международных полетов авиакомпании &quot;Победа&quot; не соответствует действительности&quot;, — сообщил собеседник агентства.Санкции против авиакомпании введены в начале мая.
https://ria.ru/20240522/torgovlya-1947509385.html
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Источник рассказал, повлияют ли санкции на выполнение рейсов "Победой"

"Победа" не прекратит с июля полеты за рубеж после введения санкций США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Победа" не планирует с июля прекращать выполнение зарубежных рейсов, несмотря на введение санкций, обратная информация не соответствует действительности, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что после введения против авиакомпании "Победа" санкций США, она с июля прекратит полеты за рубеж.
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"Информация о приостановке с июля международных полетов авиакомпании "Победа" не соответствует действительности", — сообщил собеседник агентства.

Санкции против авиакомпании введены в начале мая.
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