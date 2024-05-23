https://ria.ru/20240523/pobeda-1947783097.html

Источник рассказал, повлияют ли санкции на выполнение рейсов "Победой"

Источник рассказал, повлияют ли санкции на выполнение рейсов "Победой" - РИА Новости, 23.05.2024

Источник рассказал, повлияют ли санкции на выполнение рейсов "Победой"

"Победа" не планирует с июля прекращать выполнение зарубежных рейсов, несмотря на введение санкций, обратная информация не соответствует действительности,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T01:59

2024-05-23T01:59

2024-05-23T06:26

сша

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Победа" не планирует с июля прекращать выполнение зарубежных рейсов, несмотря на введение санкций, обратная информация не соответствует действительности, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что после введения против авиакомпании "Победа" санкций США, она с июля прекратит полеты за рубеж."Информация о приостановке с июля международных полетов авиакомпании "Победа" не соответствует действительности", — сообщил собеседник агентства.Санкции против авиакомпании введены в начале мая.

https://ria.ru/20240522/torgovlya-1947509385.html

https://ria.ru/20240426/aviakompanii-1942506071.html

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2024

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