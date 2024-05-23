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Писториус ответил шуткой на слухи о возможности баллотироваться в канцлеры - РИА Новости, 23.05.2024
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02:48 23.05.2024 (обновлено: 03:02 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/pistorius-1947784138.html
Писториус ответил шуткой на слухи о возможности баллотироваться в канцлеры
Писториус ответил шуткой на слухи о возможности баллотироваться в канцлеры - РИА Новости, 23.05.2024
Писториус ответил шуткой на слухи о возможности баллотироваться в канцлеры
Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг слухи о том, что он в 2025 году может баллотироваться в канцлеры от социал-демократов (СДПГ) вместо нынешнего... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T02:48
2024-05-23T03:02
в мире
германия
украина
борис писториус
олаф шольц
фридрих мерц
хдс/хсс
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг слухи о том, что он в 2025 году может баллотироваться в канцлеры от социал-демократов (СДПГ) вместо нынешнего канцлера Олафа Шольца. В ходе пресс-конференции в литовском Пабраде Писториусу сказали, что многие в СДПГ хотели бы видеть его на более высокой позиции. "А есть более высокая, чем министр обороны?" - попытался отшутиться Писториус. Журналист ответил словом "канцлер". "У меня есть замечательный канцлер, который хочет также быть кандидатом в канцлеры на следующих выборах. Это реально ненужная дискуссия", - сказал министр обороны. "Это вообще не стоит в повестке СДПГ", - продолжил он. Писториус добавил, что большинство членов СДПГ поддерживают курс канцлера, в том числе его поддержку Украины. На прошлой неделе глава фракции СДПГ в районе Северная Саксония Хайко Виттиг заявил изданию Tagesspiegel, что многие в партии считают Писториуса политиком номер один, а пятнадцатипроцентный отрыв главы оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца в рейтинге популярности над кандидатом от СДПГ исчезнет, если на выборах ее будет возглавит действующий министр обороны, а не Шольц. Во вторник телеканал NTV написал, что Виттиг стал первым официальным лицом партии, который осмелился озвучить то, о чем думают тысячи ее членов.
https://ria.ru/20231216/frg-1916219321.html
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в мире, германия, украина, борис писториус, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Борис Писториус, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Писториус ответил шуткой на слухи о возможности баллотироваться в канцлеры

Писториус пошутил в ответ на вопрос о возможности баллотироваться в канцлеры ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг слухи о том, что он в 2025 году может баллотироваться в канцлеры от социал-демократов (СДПГ) вместо нынешнего канцлера Олафа Шольца.
В ходе пресс-конференции в литовском Пабраде Писториусу сказали, что многие в СДПГ хотели бы видеть его на более высокой позиции.
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"А есть более высокая, чем министр обороны?" - попытался отшутиться Писториус. Журналист ответил словом "канцлер".
"У меня есть замечательный канцлер, который хочет также быть кандидатом в канцлеры на следующих выборах. Это реально ненужная дискуссия", - сказал министр обороны. "Это вообще не стоит в повестке СДПГ", - продолжил он.
Писториус добавил, что большинство членов СДПГ поддерживают курс канцлера, в том числе его поддержку Украины.
На прошлой неделе глава фракции СДПГ в районе Северная Саксония Хайко Виттиг заявил изданию Tagesspiegel, что многие в партии считают Писториуса политиком номер один, а пятнадцатипроцентный отрыв главы оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца в рейтинге популярности над кандидатом от СДПГ исчезнет, если на выборах ее будет возглавит действующий министр обороны, а не Шольц. Во вторник телеканал NTV написал, что Виттиг стал первым официальным лицом партии, который осмелился озвучить то, о чем думают тысячи ее членов.
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В миреГерманияУкраинаБорис ПисториусОлаф ШольцФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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