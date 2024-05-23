Писториус ответил шуткой на слухи о возможности баллотироваться в канцлеры
Писториус пошутил в ответ на вопрос о возможности баллотироваться в канцлеры ФРГ
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг слухи о том, что он в 2025 году может баллотироваться в канцлеры от социал-демократов (СДПГ) вместо нынешнего канцлера Олафа Шольца.
В ходе пресс-конференции в литовском Пабраде Писториусу сказали, что многие в СДПГ хотели бы видеть его на более высокой позиции.
Писториус допустил возобновление обязательной военной службы в Германии
16 декабря 2023, 17:35
"А есть более высокая, чем министр обороны?" - попытался отшутиться Писториус. Журналист ответил словом "канцлер".
"У меня есть замечательный канцлер, который хочет также быть кандидатом в канцлеры на следующих выборах. Это реально ненужная дискуссия", - сказал министр обороны. "Это вообще не стоит в повестке СДПГ", - продолжил он.
Писториус добавил, что большинство членов СДПГ поддерживают курс канцлера, в том числе его поддержку Украины.
На прошлой неделе глава фракции СДПГ в районе Северная Саксония Хайко Виттиг заявил изданию Tagesspiegel, что многие в партии считают Писториуса политиком номер один, а пятнадцатипроцентный отрыв главы оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца в рейтинге популярности над кандидатом от СДПГ исчезнет, если на выборах ее будет возглавит действующий министр обороны, а не Шольц. Во вторник телеканал NTV написал, что Виттиг стал первым официальным лицом партии, который осмелился озвучить то, о чем думают тысячи ее членов.
В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу
30 октября 2023, 11:45