https://ria.ru/20240523/pistorius-1947784138.html

Писториус ответил шуткой на слухи о возможности баллотироваться в канцлеры

Писториус ответил шуткой на слухи о возможности баллотироваться в канцлеры - РИА Новости, 23.05.2024

Писториус ответил шуткой на слухи о возможности баллотироваться в канцлеры

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг слухи о том, что он в 2025 году может баллотироваться в канцлеры от социал-демократов (СДПГ) вместо нынешнего... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T02:48

2024-05-23T02:48

2024-05-23T03:02

в мире

германия

украина

борис писториус

олаф шольц

фридрих мерц

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866866732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9839eb02cad9544d07cf4bc14dcff784.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг слухи о том, что он в 2025 году может баллотироваться в канцлеры от социал-демократов (СДПГ) вместо нынешнего канцлера Олафа Шольца. В ходе пресс-конференции в литовском Пабраде Писториусу сказали, что многие в СДПГ хотели бы видеть его на более высокой позиции. "А есть более высокая, чем министр обороны?" - попытался отшутиться Писториус. Журналист ответил словом "канцлер". "У меня есть замечательный канцлер, который хочет также быть кандидатом в канцлеры на следующих выборах. Это реально ненужная дискуссия", - сказал министр обороны. "Это вообще не стоит в повестке СДПГ", - продолжил он. Писториус добавил, что большинство членов СДПГ поддерживают курс канцлера, в том числе его поддержку Украины. На прошлой неделе глава фракции СДПГ в районе Северная Саксония Хайко Виттиг заявил изданию Tagesspiegel, что многие в партии считают Писториуса политиком номер один, а пятнадцатипроцентный отрыв главы оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца в рейтинге популярности над кандидатом от СДПГ исчезнет, если на выборах ее будет возглавит действующий министр обороны, а не Шольц. Во вторник телеканал NTV написал, что Виттиг стал первым официальным лицом партии, который осмелился озвучить то, о чем думают тысячи ее членов.

https://ria.ru/20231216/frg-1916219321.html

https://ria.ru/20231030/germaniya-1906119259.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, борис писториус, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс