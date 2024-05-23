https://ria.ru/20240523/peskov-1947958244.html

Песков назвал условие для завершения СВО

Песков назвал условие для завершения СВО - РИА Новости, 23.05.2024

Песков назвал условие для завершения СВО

Россия продолжает специальную военную операцию и будет делать это до того момента, когда будут достигнуты все поставленные цели, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:07

2024-05-23T17:07

2024-05-23T17:11

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

павел зарубин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию и будет делать это до того момента, когда будут достигнуты все поставленные цели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия продолжает специальную военную операцию и будет делать это до того момента, когда будут достигнуты все поставленные цели", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240523/peskov-1947957396.html

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дмитрий песков, россия, павел зарубин