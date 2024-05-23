https://ria.ru/20240523/peskov-1947958244.html
Песков назвал условие для завершения СВО
Песков назвал условие для завершения СВО - РИА Новости, 23.05.2024
Песков назвал условие для завершения СВО
Россия продолжает специальную военную операцию и будет делать это до того момента, когда будут достигнуты все поставленные цели, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:07
2024-05-23T17:07
2024-05-23T17:11
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
павел зарубин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию и будет делать это до того момента, когда будут достигнуты все поставленные цели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия продолжает специальную военную операцию и будет делать это до того момента, когда будут достигнуты все поставленные цели", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240523/peskov-1947957396.html
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дмитрий песков, россия, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Павел Зарубин
Песков назвал условие для завершения СВО
Песков: Россия продолжит СВО до достижения всех поставленных целей