https://ria.ru/20240523/peskov-1947957396.html

В Кремле оценили позицию Запада по ситуации на Украине

В Кремле оценили позицию Запада по ситуации на Украине - РИА Новости, 23.05.2024

В Кремле оценили позицию Запада по ситуации на Украине

На Западе усердно повышают уровень эскалации, это безответственная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео на Telegram-канале... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:03

2024-05-23T17:03

2024-05-23T17:08

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

россия

вашингтон (штат)

павел зарубин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На Западе усердно повышают уровень эскалации, это безответственная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео на Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Действительно, и в Вашингтоне, и в некоторых европейских столицах усердно провоцируют ситуацию, повышают постоянно уровень эскалации. В этом плане, скорее, можно охарактеризовать их позицию как безответственную", - сказал Песков,

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944631327.html

россия

вашингтон (штат)

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дмитрий песков, россия, вашингтон (штат), павел зарубин