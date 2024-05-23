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В Кремле оценили позицию Запада по ситуации на Украине - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 23.05.2024 (обновлено: 17:08 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/peskov-1947957396.html
В Кремле оценили позицию Запада по ситуации на Украине
В Кремле оценили позицию Запада по ситуации на Украине - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле оценили позицию Запада по ситуации на Украине
На Западе усердно повышают уровень эскалации, это безответственная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео на Telegram-канале... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:03
2024-05-23T17:08
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
россия
вашингтон (штат)
павел зарубин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На Западе усердно повышают уровень эскалации, это безответственная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео на Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Действительно, и в Вашингтоне, и в некоторых европейских столицах усердно провоцируют ситуацию, повышают постоянно уровень эскалации. В этом плане, скорее, можно охарактеризовать их позицию как безответственную", - сказал Песков,
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944631327.html
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дмитрий песков, россия, вашингтон (штат), павел зарубин
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вашингтон (штат), Павел Зарубин
В Кремле оценили позицию Запада по ситуации на Украине

Песков: Запад усердно повышает уровень эскалации, это безответственная позиция

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На Западе усердно повышают уровень эскалации, это безответственная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео на Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
"Действительно, и в Вашингтоне, и в некоторых европейских столицах усердно провоцируют ситуацию, повышают постоянно уровень эскалации. В этом плане, скорее, можно охарактеризовать их позицию как безответственную", - сказал Песков,
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8 мая, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияВашингтон (штат)Павел Зарубин
 
 
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