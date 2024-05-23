https://ria.ru/20240523/peskov-1947957396.html
В Кремле оценили позицию Запада по ситуации на Украине
В Кремле оценили позицию Запада по ситуации на Украине - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле оценили позицию Запада по ситуации на Украине
На Западе усердно повышают уровень эскалации, это безответственная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео на Telegram-канале... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:03
2024-05-23T17:03
2024-05-23T17:08
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
россия
вашингтон (штат)
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На Западе усердно повышают уровень эскалации, это безответственная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео на Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Действительно, и в Вашингтоне, и в некоторых европейских столицах усердно провоцируют ситуацию, повышают постоянно уровень эскалации. В этом плане, скорее, можно охарактеризовать их позицию как безответственную", - сказал Песков,
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944631327.html
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, вашингтон (штат), павел зарубин
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вашингтон (штат), Павел Зарубин
В Кремле оценили позицию Запада по ситуации на Украине
Песков: Запад усердно повышает уровень эскалации, это безответственная позиция