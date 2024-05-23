https://ria.ru/20240523/peskov-1947938678.html

Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков

Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2024

Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков

Россия вместе с иранским народом в тяжелое время после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:20

2024-05-23T16:20

2024-05-23T16:20

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия вместе с иранским народом в тяжелое время после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Иран - это наш партнер, это страна, с которой мы всемерно развиваем самый широкий спектр двусторонних отношений. Мы вместе с иранским народом в это нелегкое время", - сказал Песков журналистам. Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. -0-

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