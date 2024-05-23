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Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2024
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16:20 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/peskov-1947938678.html
Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков
Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2024
Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков
Россия вместе с иранским народом в тяжелое время после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:20
2024-05-23T16:20
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия вместе с иранским народом в тяжелое время после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Иран - это наш партнер, это страна, с которой мы всемерно развиваем самый широкий спектр двусторонних отношений. Мы вместе с иранским народом в это нелегкое время", - сказал Песков журналистам. Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. -0-
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в мире, цены на нефть, иран, россия, азербайджан, дмитрий песков, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана
В мире, Цены на нефть, Иран, Россия, Азербайджан, Дмитрий Песков, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Крушение вертолета президента Ирана
Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков

Песков: Россия вместе с иранским народом в тяжелое время после гибели Раиси

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТраурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Траурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия вместе с иранским народом в тяжелое время после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Иран - это наш партнер, это страна, с которой мы всемерно развиваем самый широкий спектр двусторонних отношений. Мы вместе с иранским народом в это нелегкое время", - сказал Песков журналистам.
Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. -0-
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Россия убеждена, что руководство Ирана хочет развития отношений
16:20
 
В миреЦены на нефтьИранРоссияАзербайджанДмитрий ПесковХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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