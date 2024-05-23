https://ria.ru/20240523/peskov-1947938678.html
Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков
Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2024
Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков
Россия вместе с иранским народом в тяжелое время после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:20
2024-05-23T16:20
2024-05-23T16:20
в мире
цены на нефть
иран
россия
азербайджан
дмитрий песков
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947878678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61290986f70bc11e1c99761a54a3c0a2.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия вместе с иранским народом в тяжелое время после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Иран - это наш партнер, это страна, с которой мы всемерно развиваем самый широкий спектр двусторонних отношений. Мы вместе с иранским народом в это нелегкое время", - сказал Песков журналистам. Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. -0-
https://ria.ru/20240523/peskov-1947938265.html
иран
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947878678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27560ded77ecf0c087cec5b453e3cc70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, россия, азербайджан, дмитрий песков, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана
В мире, Цены на нефть, Иран, Россия, Азербайджан, Дмитрий Песков, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Крушение вертолета президента Ирана
Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков
Песков: Россия вместе с иранским народом в тяжелое время после гибели Раиси