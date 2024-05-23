https://ria.ru/20240523/peskov-1947909074.html

Украинцы должны сами определиться, легитимен ли Зеленский, заявил Песков

Украинцы должны сами определиться, легитимен ли Зеленский, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2024

Украинцы должны сами определиться, легитимен ли Зеленский, заявил Песков

Украинцы сами должны определиться, сохраняется ли легитимность Владимира Зеленского как президента Украины или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:07

2024-05-23T15:07

2024-05-23T16:01

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинцы сами должны определиться, сохраняется ли легитимность Владимира Зеленского как президента Украины или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, сами украинцы должны определиться - это будет Конституционный суд или как они посчитают - сохраняется ли легитимность или нет. Наша позиция в этом и заключается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции России по поводу легитимности Зеленского как главы Украины.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947923558.html

россия

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россия, дмитрий песков