Рейтинг@Mail.ru
Украинцы должны сами определиться, легитимен ли Зеленский, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 23.05.2024 (обновлено: 16:01 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/peskov-1947909074.html
Украинцы должны сами определиться, легитимен ли Зеленский, заявил Песков
Украинцы должны сами определиться, легитимен ли Зеленский, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2024
Украинцы должны сами определиться, легитимен ли Зеленский, заявил Песков
Украинцы сами должны определиться, сохраняется ли легитимность Владимира Зеленского как президента Украины или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:07
2024-05-23T16:01
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926614_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_6331c77b6878695b972130c402198da1.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинцы сами должны определиться, сохраняется ли легитимность Владимира Зеленского как президента Украины или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, сами украинцы должны определиться - это будет Конституционный суд или как они посчитают - сохраняется ли легитимность или нет. Наша позиция в этом и заключается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции России по поводу легитимности Зеленского как главы Украины.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947923558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeebee9abab14ec5bba97d31522b11cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Украинцы должны сами определиться, легитимен ли Зеленский, заявил Песков

Песков: украинцы должны определиться, сохраняется ли легитимность Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинцы сами должны определиться, сохраняется ли легитимность Владимира Зеленского как президента Украины или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, сами украинцы должны определиться - это будет Конституционный суд или как они посчитают - сохраняется ли легитимность или нет. Наша позиция в этом и заключается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции России по поводу легитимности Зеленского как главы Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Киеве назвали получение новых систем ПВО Patriot непростой задачей
15:56
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала