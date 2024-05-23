https://ria.ru/20240523/peskov-1947909074.html
Украинцы должны сами определиться, легитимен ли Зеленский, заявил Песков
Украинцы должны сами определиться, легитимен ли Зеленский, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2024
Украинцы должны сами определиться, легитимен ли Зеленский, заявил Песков
Украинцы сами должны определиться, сохраняется ли легитимность Владимира Зеленского как президента Украины или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:07
2024-05-23T15:07
2024-05-23T16:01
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинцы сами должны определиться, сохраняется ли легитимность Владимира Зеленского как президента Украины или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, сами украинцы должны определиться - это будет Конституционный суд или как они посчитают - сохраняется ли легитимность или нет. Наша позиция в этом и заключается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции России по поводу легитимности Зеленского как главы Украины.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947923558.html
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россия, дмитрий песков
Украинцы должны сами определиться, легитимен ли Зеленский, заявил Песков
Песков: украинцы должны определиться, сохраняется ли легитимность Зеленского
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинцы сами должны определиться, сохраняется ли легитимность Владимира Зеленского как президента Украины или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, сами украинцы должны определиться - это будет Конституционный суд или как они посчитают - сохраняется ли легитимность или нет. Наша позиция в этом и заключается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции России по поводу легитимности Зеленского как главы Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".