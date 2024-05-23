https://ria.ru/20240523/peskov-1947850167.html

В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны

В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны - РИА Новости, 23.05.2024

В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны

Ни о какой кампанейщине в связи с новыми задержаниями в Минобороны речь не идет, борьба с коррупцией ведется последовательно на всех уровнях, заявил... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:04

2024-05-23T12:04

2024-05-23T12:05

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ни о какой кампанейщине в связи с новыми задержаниями в Минобороны речь не идет, борьба с коррупцией ведется последовательно на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ведь борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что не может рассказать о деталях, поскольку не имеет на это полномочий.

https://ria.ru/20240425/ivanov-1942239764.html

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россия, дмитрий песков, безопасность