https://ria.ru/20240523/peskov-1947850167.html
В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны
В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны
Ни о какой кампанейщине в связи с новыми задержаниями в Минобороны речь не идет, борьба с коррупцией ведется последовательно на всех уровнях, заявил... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:04
2024-05-23T12:04
2024-05-23T12:05
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ни о какой кампанейщине в связи с новыми задержаниями в Минобороны речь не идет, борьба с коррупцией ведется последовательно на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ведь борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что не может рассказать о деталях, поскольку не имеет на это полномочий.
https://ria.ru/20240425/ivanov-1942239764.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны
Песков о задержаниях в МО: борьба с коррупцией ведется на всех уровнях
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ни о какой кампанейщине в связи с новыми задержаниями в Минобороны речь не идет, борьба с коррупцией ведется последовательно на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ведь борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что не может рассказать о деталях, поскольку не имеет на это полномочий.