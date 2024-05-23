Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 23.05.2024 (обновлено: 12:05 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/peskov-1947850167.html
В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны
В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны
Ни о какой кампанейщине в связи с новыми задержаниями в Минобороны речь не идет, борьба с коррупцией ведется последовательно на всех уровнях, заявил... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:04
2024-05-23T12:05
россия
дмитрий песков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:192:3266:2029_1920x0_80_0_0_ea38c30d96a7b53613f967449ef223ab.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ни о какой кампанейщине в связи с новыми задержаниями в Минобороны речь не идет, борьба с коррупцией ведется последовательно на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ведь борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что не может рассказать о деталях, поскольку не имеет на это полномочий.
https://ria.ru/20240425/ivanov-1942239764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_33cbbf5eed7ebbfe7441d0a42b72b4a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны

Песков о задержаниях в МО: борьба с коррупцией ведется на всех уровнях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ни о какой кампанейщине в связи с новыми задержаниями в Минобороны речь не идет, борьба с коррупцией ведется последовательно на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ведь борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что не может рассказать о деталях, поскольку не имеет на это полномочий.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов
25 апреля, 12:27
 
РоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала