https://ria.ru/20240523/peregovory-1948016283.html

Путин и Лукашенко обсудят в Минске учения по применению ядерного оружия

Путин и Лукашенко обсудят в Минске учения по применению ядерного оружия - РИА Новости, 23.05.2024

Путин и Лукашенко обсудят в Минске учения по применению ядерного оружия

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:16

2024-05-23T22:16

2024-05-23T22:42

россия

белоруссия

минск

владимир путин

александр лукашенко

южный военный округ

безопасность

александр вольфович

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924013892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfdc54df698d082ccd3b42591624980e.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявил РИА Новости посол республики в Москве Дмитрий Крутой. "Конечно, (будет обсуждаться на встрече лидеров. — Прим. ред.) тема предстоящих учений с тактическим ядерным оружием — ответная реакция на соответствующие "инициативы" США и стран Запада", — сказал дипломат.Учения по применению ТЯОМинобороны России 6 мая сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО, на которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. На следующий день, 7 мая, в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ЯО. Госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с маневрами, о которых объявила Москва.Во вторник, 21 мая, начался первый этап российских учений. Среди задач — поддержание готовности личного состава и техники обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц.В МИД подчеркивали, что эти военные мероприятия следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. 2024-05-23T22:16 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, южный военный округ, безопасность, александр вольфович, нато