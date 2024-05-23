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Путин и Лукашенко обсудят в Минске учения по применению ядерного оружия - РИА Новости, 23.05.2024
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22:16 23.05.2024 (обновлено: 22:42 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/peregovory-1948016283.html
Путин и Лукашенко обсудят в Минске учения по применению ядерного оружия
Путин и Лукашенко обсудят в Минске учения по применению ядерного оружия - РИА Новости, 23.05.2024
Путин и Лукашенко обсудят в Минске учения по применению ядерного оружия
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:16
2024-05-23T22:42
россия
белоруссия
минск
владимир путин
александр лукашенко
южный военный округ
безопасность
александр вольфович
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявил РИА Новости посол республики в Москве Дмитрий Крутой. "Конечно, (будет обсуждаться на встрече лидеров. — Прим. ред.) тема предстоящих учений с тактическим ядерным оружием — ответная реакция на соответствующие "инициативы" США и стран Запада", — сказал дипломат.Учения по применению ТЯОМинобороны России 6 мая сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО, на которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. На следующий день, 7 мая, в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ЯО. Госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с маневрами, о которых объявила Москва.Во вторник, 21 мая, начался первый этап российских учений. Среди задач — поддержание готовности личного состава и техники обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц.В МИД подчеркивали, что эти военные мероприятия следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
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Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия.
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россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, южный военный округ, безопасность, александр вольфович, нато
Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Южный военный округ, Безопасность, Александр Вольфович, НАТО
Путин и Лукашенко обсудят в Минске учения по применению ядерного оружия

Посол Крутой: Путин и Лукашенко обсудят в Минске учения по применению ЯО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезиденты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявил РИА Новости посол республики в Москве Дмитрий Крутой.
"Конечно, (будет обсуждаться на встрече лидеров. — Прим. ред.) тема предстоящих учений с тактическим ядерным оружием — ответная реакция на соответствующие "инициативы" США и стран Запада", — сказал дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Россия и Запад сверяют часы Судного дня
7 мая, 08:00

Путин 23-24 мая посетит с визитом Белоруссию. По данным пресс-службы Кремля, на переговорах в Минске главы государств обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.

Учения по применению ТЯО

Минобороны России 6 мая сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО, на которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.
На следующий день, 7 мая, в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ЯО. Госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с маневрами, о которых объявила Москва.

Как уточнял Путин, белорусские военные присоединятся к России на втором этапе маневров, всего их будет три.

Во вторник, 21 мая, начался первый этап российских учений. Среди задач — поддержание готовности личного состава и техники обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц.
В МИД подчеркивали, что эти военные мероприятия следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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1 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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4 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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5 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Президент назвал учение "плановой работой".

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Президент назвал учение "плановой работой".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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7 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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8 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации | Перейти в медиабанк

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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9 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 10

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 10

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 10

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 10

Президент назвал учение "плановой работой".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 10

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 10

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 10

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
Перейти в медиабанк
9 из 10

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияБелоруссияМинскВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЮжный военный округБезопасностьАлександр ВольфовичНАТО
 
 
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