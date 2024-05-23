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Лукашенко и Путин в Минске обсудят конфликт на Украине - РИА Новости, 23.05.2024
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22:04 23.05.2024 (обновлено: 23:18 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/peregovory-1948014677.html
Лукашенко и Путин в Минске обсудят конфликт на Украине
Лукашенко и Путин в Минске обсудят конфликт на Украине - РИА Новости, 23.05.2024
Лукашенко и Путин в Минске обсудят конфликт на Украине
Лидеры Белоруссии и РФ, Александр Лукашенко и Владимир Путин, обсудят в Минске конфликт на Украине, а также "поведение" Польши и стран Прибалтики на границе с... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:04
2024-05-23T23:18
белоруссия
россия
польша
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Лидеры Белоруссии и РФ, Александр Лукашенко и Владимир Путин, обсудят в Минске конфликт на Украине, а также "поведение" Польши и стран Прибалтики на границе с Белоруссией, заявил РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин в четверг вечером отправится в Белоруссию с двухдневным официальным визитом, где пройдут обширные переговоры с Александром Лукашенко. "Владимир Владимирович собирался проинформировать о текущей ситуации в украинском конфликте – это, естественно, главный вопрос. Наш президент проинформирует о тех тенденциях, которые происходят сегодня у нас в стране с точки зрения укрепления безопасности, нашей южной границы, а также о последних событиях, связанных с поведением стран Прибалтики и Польши на нашей западной границе", - сказал Крутой.
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белоруссия, россия, польша, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков, политика
Белоруссия, Россия, Польша, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Лукашенко и Путин в Минске обсудят конфликт на Украине

Лукашенко и Путин обсудят конфликт на Украине в Минске и политику Польши

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Лидеры Белоруссии и РФ, Александр Лукашенко и Владимир Путин, обсудят в Минске конфликт на Украине, а также "поведение" Польши и стран Прибалтики на границе с Белоруссией, заявил РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин в четверг вечером отправится в Белоруссию с двухдневным официальным визитом, где пройдут обширные переговоры с Александром Лукашенко.
"Владимир Владимирович собирался проинформировать о текущей ситуации в украинском конфликте – это, естественно, главный вопрос. Наш президент проинформирует о тех тенденциях, которые происходят сегодня у нас в стране с точки зрения укрепления безопасности, нашей южной границы, а также о последних событиях, связанных с поведением стран Прибалтики и Польши на нашей западной границе", - сказал Крутой.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
"На колени не поставили". Путин и Лукашенко определили планы на будущее
29 января, 19:10
 
БелоруссияРоссияПольшаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
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