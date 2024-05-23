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Лукашенко и Путин в Минске обсудят конфликт на Украине
Лукашенко и Путин в Минске обсудят конфликт на Украине - РИА Новости, 23.05.2024
Лукашенко и Путин в Минске обсудят конфликт на Украине
Лидеры Белоруссии и РФ, Александр Лукашенко и Владимир Путин, обсудят в Минске конфликт на Украине, а также "поведение" Польши и стран Прибалтики на границе с... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:04
2024-05-23T22:04
2024-05-23T23:18
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Лидеры Белоруссии и РФ, Александр Лукашенко и Владимир Путин, обсудят в Минске конфликт на Украине, а также "поведение" Польши и стран Прибалтики на границе с Белоруссией, заявил РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин в четверг вечером отправится в Белоруссию с двухдневным официальным визитом, где пройдут обширные переговоры с Александром Лукашенко. "Владимир Владимирович собирался проинформировать о текущей ситуации в украинском конфликте – это, естественно, главный вопрос. Наш президент проинформирует о тех тенденциях, которые происходят сегодня у нас в стране с точки зрения укрепления безопасности, нашей южной границы, а также о последних событиях, связанных с поведением стран Прибалтики и Польши на нашей западной границе", - сказал Крутой.
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белоруссия, россия, польша, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков, политика
Белоруссия, Россия, Польша, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Лукашенко и Путин в Минске обсудят конфликт на Украине
Лукашенко и Путин обсудят конфликт на Украине в Минске и политику Польши