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В Курганской области паводок затронул 51 населенный пункт
В Курганской области паводок затронул 51 населенный пункт - РИА Новости, 23.05.2024
В Курганской области паводок затронул 51 населенный пункт
Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в регионе затронул 51 населённый пункт, пострадали свыше 13 тысяч РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:27
2024-05-23T00:27
2024-05-23T00:27
курганская область
россия
вадим шумков
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в регионе затронул 51 населённый пункт, пострадали свыше 13 тысяч человек. Путин по видеосвязи провел встречу с главой региона. Губернатор доложил президенту о ситуации с паводками. "Паводком был затронут 51 населенный пункт, 110 СНТ. Пострадало 13 200 человек, проживающих в 8 274 жилых домах. Было затоплено 3 750 гектаров застроенных территорий", - сообщил Шумков.
https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html
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курганская область, россия, вадим шумков, владимир путин
Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Владимир Путин
В Курганской области паводок затронул 51 населенный пункт
Губернатор Шумков: паводок в Курганской области затронул 51 населенный пункт