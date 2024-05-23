https://ria.ru/20240523/pavodok-1947776399.html

В Курганской области паводок затронул 51 населенный пункт

В Курганской области паводок затронул 51 населенный пункт - РИА Новости, 23.05.2024

В Курганской области паводок затронул 51 населенный пункт

Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в регионе затронул 51 населённый пункт, пострадали свыше 13 тысяч РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T00:27

2024-05-23T00:27

2024-05-23T00:27

курганская область

россия

вадим шумков

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в регионе затронул 51 населённый пункт, пострадали свыше 13 тысяч человек. Путин по видеосвязи провел встречу с главой региона. Губернатор доложил президенту о ситуации с паводками. "Паводком был затронут 51 населенный пункт, 110 СНТ. Пострадало 13 200 человек, проживающих в 8 274 жилых домах. Было затоплено 3 750 гектаров застроенных территорий", - сообщил Шумков.

https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html

курганская область

россия

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курганская область, россия, вадим шумков, владимир путин