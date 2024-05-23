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В Курганской области паводок затронул 51 населенный пункт - РИА Новости, 23.05.2024
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00:27 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/pavodok-1947776399.html
В Курганской области паводок затронул 51 населенный пункт
В Курганской области паводок затронул 51 населенный пункт - РИА Новости, 23.05.2024
В Курганской области паводок затронул 51 населенный пункт
Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в регионе затронул 51 населённый пункт, пострадали свыше 13 тысяч РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:27
2024-05-23T00:27
курганская область
россия
вадим шумков
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в регионе затронул 51 населённый пункт, пострадали свыше 13 тысяч человек. Путин по видеосвязи провел встречу с главой региона. Губернатор доложил президенту о ситуации с паводками. "Паводком был затронут 51 населенный пункт, 110 СНТ. Пострадало 13 200 человек, проживающих в 8 274 жилых домах. Было затоплено 3 750 гектаров застроенных территорий", - сообщил Шумков.
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курганская область, россия, вадим шумков, владимир путин
Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Владимир Путин
В Курганской области паводок затронул 51 населенный пункт

Губернатор Шумков: паводок в Курганской области затронул 51 населенный пункт

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол у СНТ "Земледелец" в Кургане
Разлив реки Тобол у СНТ Земледелец в Кургане - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Разлив реки Тобол у СНТ "Земледелец" в Кургане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в регионе затронул 51 населённый пункт, пострадали свыше 13 тысяч человек.
Путин по видеосвязи провел встречу с главой региона. Губернатор доложил президенту о ситуации с паводками.
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"Паводком был затронут 51 населенный пункт, 110 СНТ. Пострадало 13 200 человек, проживающих в 8 274 жилых домах. Было затоплено 3 750 гектаров застроенных территорий", - сообщил Шумков.
 
Курганская областьРоссияВадим ШумковВладимир Путин
 
 
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