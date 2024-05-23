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Президент Чехии госпитализирован после катания на мотоцикле - РИА Новости, 23.05.2024
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22:43 23.05.2024 (обновлено: 22:44 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/pavel-1948018313.html
Президент Чехии госпитализирован после катания на мотоцикле
Президент Чехии госпитализирован после катания на мотоцикле - РИА Новости, 23.05.2024
Президент Чехии госпитализирован после катания на мотоцикле
Президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле, ему потребуется наблюдение в больнице, сообщила канцелярия главы государства. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:43
2024-05-23T22:44
в мире
чехия
петр павел
прага
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле, ему потребуется наблюдение в больнице, сообщила канцелярия главы государства. "Травмы несерьезные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице", - говорится в заявлении президентского офиса в социальной сети Х. Сообщается, что президент был доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. Радио Prague International отмечает, что 62-летний Павел является заядлым мотоциклистом и не отказался от своего увлечения даже после избрания на пост президента в марте 2023 года.
https://ria.ru/20240523/bezhentsy-1947916463.html
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в мире, чехия, петр павел, прага
В мире, Чехия, Петр Павел, Прага
Президент Чехии госпитализирован после катания на мотоцикле

Президент Чехии Павел госпитализирован после катания на мотоцикле

© AP Photo / Petr David JosekКандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле, ему потребуется наблюдение в больнице, сообщила канцелярия главы государства.
"Травмы несерьезные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице", - говорится в заявлении президентского офиса в социальной сети Х. Сообщается, что президент был доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге.
Радио Prague International отмечает, что 62-летний Павел является заядлым мотоциклистом и не отказался от своего увлечения даже после избрания на пост президента в марте 2023 года.
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