https://ria.ru/20240523/pavel-1948018313.html

Президент Чехии госпитализирован после катания на мотоцикле

Президент Чехии госпитализирован после катания на мотоцикле - РИА Новости, 23.05.2024

Президент Чехии госпитализирован после катания на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле, ему потребуется наблюдение в больнице, сообщила канцелярия главы государства. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:43

2024-05-23T22:43

2024-05-23T22:44

в мире

чехия

петр павел

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле, ему потребуется наблюдение в больнице, сообщила канцелярия главы государства. "Травмы несерьезные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице", - говорится в заявлении президентского офиса в социальной сети Х. Сообщается, что президент был доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. Радио Prague International отмечает, что 62-летний Павел является заядлым мотоциклистом и не отказался от своего увлечения даже после избрания на пост президента в марте 2023 года.

https://ria.ru/20240523/bezhentsy-1947916463.html

чехия

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в мире, чехия, петр павел, прага