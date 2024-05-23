https://ria.ru/20240523/otopitelnie-1947847311.html
Подготовка к отопительному сезону в Ростовской области уже началась
Подготовка к отопительному сезону в Ростовской области уже началась - РИА Новости, 23.05.2024
Подготовка к отопительному сезону в Ростовской области уже началась
Подготовка к предстоящему отопительному сезону в Ростовской области началась заблаговременно и уже находится в активной стадии, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:56
2024-05-23T11:56
2024-05-23T11:56
ростовская область
жкх
отопление
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Подготовка к предстоящему отопительному сезону в Ростовской области началась заблаговременно и уже находится в активной стадии, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков. "В настоящее время работа по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду находится в активной стадии. Это отдельная задача, которая дает оценку произошедших в течение отопительного периода событий и учитывает все слабые места в работе систем жизнеобеспечения", - отметил глава регионального министерства ЖКХ. По его данным, в текущем году в Ростовской области реализуется 19 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения на общую сумму 3,3 миллиарда рублей, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния. В рамках этих программ предусмотрены строительство, реконструкция, модернизация 39 котельных и 24,8 километра тепловых сетей, что также положительно повлияет на безаварийное прохождение отопительного сезона 2024-2025 годов. В настоящее время утверждены и представлены в министерство планы мероприятий с указанием сроков проведения планово-профилактических работ. Министерством ЖКХ и Ростехнадзором согласован и направлен в адрес глав администраций график проверок к предстоящему отопительному периоду. Всего с 13 мая по 6 сентября запланировано проверить 72 теплоснабжающие организации в 49 муниципальных образованиях. Кроме того, в каждом муниципалитете созданы штабы по вопросам подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2024-2025 годов. "Представителям муниципальной власти необходимо обеспечить контроль за взаимодействием служб жизнеобеспечения и управляющих компаний в случае аварий на водо- и теплосетях. Важно в таких случаях информировать население о проведении ремонтных работ", - подчеркнул Сизиков. В настоящее время работы по подготовке к осенне-зимнему периоду начали и энергетики региона. Их задача - подготовить объекты электроснабжения к наступлению холодов. Все объекты генерации обеспечат топливом выше установленного норматива. Кроме того, на случай непредвиденных погодных условий к работе будут готовы более 70 генераторов повышенной мощности.
https://ria.ru/20240522/zhile-1947699360.html
https://ria.ru/20240517/obrazovanie-1946766362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, отопление
Ростовская область , ЖКХ, Отопление
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Подготовка к предстоящему отопительному сезону в Ростовской области началась заблаговременно и уже находится в активной стадии, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.
"В настоящее время работа по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду находится в активной стадии. Это отдельная задача, которая дает оценку произошедших в течение отопительного периода событий и учитывает все слабые места в работе систем жизнеобеспечения", - отметил глава регионального министерства ЖКХ.
По его данным, в текущем году в Ростовской области реализуется 19 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения на общую сумму 3,3 миллиарда рублей, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния. В рамках этих программ предусмотрены строительство, реконструкция, модернизация 39 котельных и 24,8 километра тепловых сетей, что также положительно повлияет на безаварийное прохождение отопительного сезона 2024-2025 годов.
В настоящее время утверждены и представлены в министерство планы мероприятий с указанием сроков проведения планово-профилактических работ. Министерством ЖКХ и Ростехнадзором
согласован и направлен в адрес глав администраций график проверок к предстоящему отопительному периоду.
Всего с 13 мая по 6 сентября запланировано проверить 72 теплоснабжающие организации в 49 муниципальных образованиях. Кроме того, в каждом муниципалитете созданы штабы по вопросам подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2024-2025 годов.
"Представителям муниципальной власти необходимо обеспечить контроль за взаимодействием служб жизнеобеспечения и управляющих компаний в случае аварий на водо- и теплосетях. Важно в таких случаях информировать население о проведении ремонтных работ", - подчеркнул Сизиков.
В настоящее время работы по подготовке к осенне-зимнему периоду начали и энергетики региона. Их задача - подготовить объекты электроснабжения к наступлению холодов. Все объекты генерации обеспечат топливом выше установленного норматива. Кроме того, на случай непредвиденных погодных условий к работе будут готовы более 70 генераторов повышенной мощности.