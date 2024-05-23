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Путин рассказал об отношениях России и стран Африки
Путин рассказал об отношениях России и стран Африки - РИА Новости, 23.05.2024
Путин рассказал об отношениях России и стран Африки
Россия придает особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами, государства объединяет стремление к построению справедливого... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:23
2024-05-23T19:23
2024-05-23T19:24
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африка
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия придает особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами, государства объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении главам африканских государств и правительств по случаю Дня Африки. "Россия придает особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами. Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления", - говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля. Путин заметил, что проведение в 2023 году в Санкт-Петербурге второго саммита Россия–Африка создало условия для наращивания плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества по самым различным направлениям. "Уверен, что последовательная реализация планов и договоренностей, достигнутых по итогам этой важной многосторонней встречи, отвечает нашим общим интересам, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Африканском континенте", - добавил Путин.
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россия, африка, санкт-петербург, владимир путин, в мире
Россия, Африка, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал об отношениях России и стран Африки
Путин: РФ придает особое значение упрочению отношений с африканскими партнерами