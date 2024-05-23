https://ria.ru/20240523/otkazy-1947876535.html

Что делать, если "человек хороший", но не в твоем вкусе

Что делать, если "человек хороший", но не в твоем вкусе - РИА Новости, 23.05.2024

Что делать, если "человек хороший", но не в твоем вкусе

Причиной для отказа может стать смешная, на первый взгляд, мелочь: "Он Дева, и мы не совместимы", "у неё живет огромная собака" или "мне не нравятся его литературные вкусы". Из-за каких причин точно не стоит прекращать отношения, а что помешает совместной счастливой жизни? Разбираемся, чем ценности отличаются от капризов.

2024-05-23T14:00

2024-05-23T14:00

2024-05-23T14:00

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любовь

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Что делать, если «человек хороший», но не в твоем вкусе Причиной для отказа может стать смешная, на первый взгляд, мелочь: «Он Дева, и мы не совместимы», «у неё живет огромная собака» или «мне не нравятся его литературные вкусы». Из-за каких причин точно не стоит прекращать отношения, а что помешает совместной счастливой жизни? Разбираемся, чем ценности отличаются от капризов. audio/mpeg

Что делать, если «человек хороший», но не в твоем вкусе Причиной для отказа может стать смешная, на первый взгляд, мелочь: «Он Дева, и мы не совместимы», «у неё живет огромная собака» или «мне не нравятся его литературные вкусы». Из-за каких причин точно не стоит прекращать отношения, а что помешает совместной счастливой жизни? Разбираемся, чем ценности отличаются от капризов. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Софья Гельман

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

отношения, любовь, любовь, влюбленность, подкаст, внешность, аудио