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Что делать, если "человек хороший", но не в твоем вкусе - РИА Новости, 23.05.2024
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14:00 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/otkazy-1947876535.html
Что делать, если "человек хороший", но не в твоем вкусе
Что делать, если "человек хороший", но не в твоем вкусе - РИА Новости, 23.05.2024
Что делать, если "человек хороший", но не в твоем вкусе
Причиной для отказа может стать смешная, на первый взгляд, мелочь: "Он Дева, и мы не совместимы", "у неё живет огромная собака" или "мне не нравятся его литературные вкусы". Из-за каких причин точно не стоит прекращать отношения, а что помешает совместной счастливой жизни? Разбираемся, чем ценности отличаются от капризов.
2024-05-23T14:00
2024-05-23T14:00
нас двое
отношения
любовь
любовь
влюбленность
подкаст
внешность
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Что делать, если «человек хороший», но не в твоем вкусе
Причиной для отказа может стать смешная, на первый взгляд, мелочь: «Он Дева, и мы не совместимы», «у неё живет огромная собака» или «мне не нравятся его литературные вкусы». Из-за каких причин точно не стоит прекращать отношения, а что помешает совместной счастливой жизни? Разбираемся, чем ценности отличаются от капризов.
audio/mpeg
Что делать, если «человек хороший», но не в твоем вкусе
Причиной для отказа может стать смешная, на первый взгляд, мелочь: «Он Дева, и мы не совместимы», «у неё живет огромная собака» или «мне не нравятся его литературные вкусы». Из-за каких причин точно не стоит прекращать отношения, а что помешает совместной счастливой жизни? Разбираемся, чем ценности отличаются от капризов.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Софья Гельман
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отношения, любовь, любовь, влюбленность, подкаст, внешность, аудио
Нас двое, отношения, Любовь, Любовь, влюбленность, Подкаст, внешность
Нас двое

Что делать, если "человек хороший", но не в твоем вкусе

Нас двое
Что делать, если «человек хороший», но не в твоем вкусе
14:00
Читать ria.ru в
Причиной для отказа может стать смешная, на первый взгляд, мелочь: "Он Дева, и мы не совместимы", "у неё живет огромная собака" или "мне не нравятся его литературные вкусы". Из-за каких причин точно не стоит прекращать отношения, а что помешает совместной счастливой жизни? Разбираемся, чем ценности отличаются от капризов.
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Анна Глушенкова, Полина Панина
Монтаж: Софья Гельман
 
Нас двоеотношенияЛюбовьЛюбовьвлюбленностьПодкаствнешность
 
 
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