https://ria.ru/20240523/otkazy-1947876535.html
Что делать, если "человек хороший", но не в твоем вкусе
Что делать, если "человек хороший", но не в твоем вкусе - РИА Новости, 23.05.2024
Что делать, если "человек хороший", но не в твоем вкусе
Причиной для отказа может стать смешная, на первый взгляд, мелочь: "Он Дева, и мы не совместимы", "у неё живет огромная собака" или "мне не нравятся его литературные вкусы". Из-за каких причин точно не стоит прекращать отношения, а что помешает совместной счастливой жизни? Разбираемся, чем ценности отличаются от капризов.
2024-05-23T14:00
2024-05-23T14:00
2024-05-23T14:00
нас двое
отношения
любовь
любовь
влюбленность
подкаст
внешность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947876857_0:2:1038:586_1920x0_80_0_0_6806a990fff95b39f747c512c5a9284f.jpg
Что делать, если «человек хороший», но не в твоем вкусе
Причиной для отказа может стать смешная, на первый взгляд, мелочь: «Он Дева, и мы не совместимы», «у неё живет огромная собака» или «мне не нравятся его литературные вкусы». Из-за каких причин точно не стоит прекращать отношения, а что помешает совместной счастливой жизни? Разбираемся, чем ценности отличаются от капризов.
audio/mpeg
Что делать, если «человек хороший», но не в твоем вкусе
Причиной для отказа может стать смешная, на первый взгляд, мелочь: «Он Дева, и мы не совместимы», «у неё живет огромная собака» или «мне не нравятся его литературные вкусы». Из-за каких причин точно не стоит прекращать отношения, а что помешает совместной счастливой жизни? Разбираемся, чем ценности отличаются от капризов.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Софья Гельман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947876857_128:0:912:588_1920x0_80_0_0_39525648ef1c8feb1267f41e9509c739.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отношения, любовь, любовь, влюбленность, подкаст, внешность, аудио
Нас двое, отношения, Любовь, Любовь, влюбленность, Подкаст, внешность
Что делать, если "человек хороший", но не в твоем вкусе
Причиной для отказа может стать смешная, на первый взгляд, мелочь: "Он Дева, и мы не совместимы", "у неё живет огромная собака" или "мне не нравятся его литературные вкусы". Из-за каких причин точно не стоит прекращать отношения, а что помешает совместной счастливой жизни? Разбираемся, чем ценности отличаются от капризов.