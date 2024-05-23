https://ria.ru/20240523/oregon-1947784730.html

Жители американского штата решили выйти из-под власти демократов

Жители американского штата решили выйти из-под власти демократов - РИА Новости, 23.05.2024

Жители американского штата решили выйти из-под власти демократов

Жители 13 округов американского штата Орегон, где у власти находится Демократическая партия, проголосовали за начало переговоров о выходе из состава штата и... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T03:01

2024-05-23T03:01

2024-05-23T03:01

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жители 13 округов американского штата Орегон, где у власти находится Демократическая партия, проголосовали за начало переговоров о выходе из состава штата и присоединении к контролируемому республиканцами соседнему Айдахо, следует из сообщения на сайте движения Greater Idaho."В нашей системе власть находится в руках людей, и пришло время лидерам, представляющим их, довести дело до конца", — говорится в сообщении.По словам организаторов, жители Восточного Орегона недовольны "прогрессивной" политикой штата, в частности, декриминализацией хранения наркотиков, которая сказывается на росте уровня преступности в штате.Организаторы движения предлагают переместить границу Орегона на 200 миль к западу. В таком случае 14 округов и еще частично три округа присоединятся к Айдахо. Они утверждают, что это позволит жителям воспользоваться более низким налогообложением и обеспечит им лучшее представительство и управление. По словам авторов инициативы, граница в ее нынешнем расположении не имеет смысла, поскольку не отражает место культурного разрыва между жителями двух штатов."Граница штатов Орегон и Айдахо была установлена 163 года назад и теперь устарела", — говорится на сайте движения.Жители штата Орегон в ноябре 2020 года на голосовании поддержали декриминализацию хранения небольшого количества тяжелых наркотиков, включая героин и кокаин. "Мера 110" предполагала, что наличие определенного объема наркотиков, в зависимости от вида, будет наказываться штрафом в размере не более 100 долларов. Кроме того, нарушители вместо выплаты штрафа могли пройти оценку на наличие наркотической зависимости. В апреле губернатор Орегона Тина Котек отменила "меру 110", вернув, таким образом, уголовную ответственность за хранение наркотиков.

https://ria.ru/20240303/tekhas-1930791543.html

https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

орегон

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в мире, орегон, айдахо, сша