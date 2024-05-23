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Орбан оценил перспективы отправки солдат НАТО на Украину - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/orban-1947989118.html
Орбан оценил перспективы отправки солдат НАТО на Украину
Орбан оценил перспективы отправки солдат НАТО на Украину - РИА Новости, 23.05.2024
Орбан оценил перспективы отправки солдат НАТО на Украину
Большинство даже "провоенных" лидеров ЕС все равно считают передачу Киеву дальнобойной техники, способной бить вглубь территории России, и отправку на Украину... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:58
2024-05-23T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
виктор орбан
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Большинство даже "провоенных" лидеров ЕС все равно считают передачу Киеву дальнобойной техники, способной бить вглубь территории России, и отправку на Украину западных солдат чрезмерным шагом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Я так вижу, что следующий этап войны, который уже будет означать, что Украине передадут технику, способную достичь территории России, не дай Бог, что солдаты западноевропейских государств или НАТО зайдут на украинские территории, это уже шаг, который большинство даже ранее провоенных премьер-министров считают чрезмерным", - сказал Орбан в интервью венгерскому порталу Blikk.hu. По его словам, поворот к мирному урегулированию может наступить после определенных итогов выборов в Европарламент и президентских выборов в США. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет бороться против всех решений, которые приблизили бы НАТО к прямому конфликту с Россией и сделали бы альянс из оборонительного атакующим. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947678536.html
https://ria.ru/20240227/voyska-1929772158.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, виктор орбан, петер сийярто, нато, евросоюз, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз, Европарламент
Орбан оценил перспективы отправки солдат НАТО на Украину

Орбан: большинство стран ЕС считают отправку солдат на Украину перебором

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО в Румынии
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО в Румынии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Большинство даже "провоенных" лидеров ЕС все равно считают передачу Киеву дальнобойной техники, способной бить вглубь территории России, и отправку на Украину западных солдат чрезмерным шагом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Я так вижу, что следующий этап войны, который уже будет означать, что Украине передадут технику, способную достичь территории России, не дай Бог, что солдаты западноевропейских государств или НАТО зайдут на украинские территории, это уже шаг, который большинство даже ранее провоенных премьер-министров считают чрезмерным", - сказал Орбан в интервью венгерскому порталу Blikk.hu.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела
Вчера, 08:00
По его словам, поворот к мирному урегулированию может наступить после определенных итогов выборов в Европарламент и президентских выборов в США.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет бороться против всех решений, которые приблизили бы НАТО к прямому конфликту с Россией и сделали бы альянс из оборонительного атакующим.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Венгрия выступила против отправки военных на Украину
27 февраля, 14:06
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Венгрия не будет участвовать в поставках оружия Украине, заявил Сийярто
10 февраля, 03:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронВиктор ОрбанПетер СийяртоНАТОЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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