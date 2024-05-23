Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице"
ГА ООН приняла резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Германией
© AFP 2024 / ANGELA WEISSПрезидент Сербии Александр Вучич во время выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
ООН, 23 мая — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Германией и Руандой, сообщил корреспондент РИА Новости.
За документ проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались.
Против резолюции выступили Россия, Китай, Сербия, Сирия, Куба, КНДР, ДРК, Мали, Никарагуа, Науру, Эритрея, Венгрия. Израиль не принимал участия в голосовании.
Среди тех, кто был за, — представители западного лагеря и их союзники: США, Британия, Украина, Франция, Германия, Канада, Швейцария и другие. За резолюцию проголосовал и Иран. В числе воздержавшихся — Алжир, Бразилия, Индия, Казахстан, Грузия, Греция, Ливан, ОАЭ.
Согласно документу, Генассамблея "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Текст "осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события" и призывает государства — члены ООН "сохранять установленные факты, в том числе действуя через свои системы образования".
В Сербии обвинили главу МИД Германии в шантаже
Вчера, 14:34
Кроме того, резолюция осуждает "действия, прославляющие тех, кто осужден международными судами за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, включая тех, кто несет ответственность за геноцид в Сребренице". Генассамблея призвала все страны выполнять обязательства по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Генсека ООН попросили учредить информационно-просветительскую программу под названием "Геноцид в Сребренице и ООН".
По мнению руководства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ.
Как подчеркивал президент Республики Сербской Милорад Додик, он предложит хорватско-мусульманской части страны мирное расформирование Боснии и Герцеговины из-за продвижения резолюции. Он заявил, что документ, который силой, нарушая конституцию, протолкнули бошняки посредством своих менторов, навсегда разграничит Республику Сербскую и БиГ.
Позиция России
Как указывал глава МИД Сергей Лавров, резолюция нацелена на то, чтобы "сломать сербов", которые не хотят присоединяться к санкциям против России, признавать независимость самопровозглашенного Косово, а также не желают, чтобы регион стал членом международных организаций. Предложенный документ он назвал фактически ультиматумом Белграду.
Министр напомнил, что десять лет назад в Совете безопасности ООН пытались провести такую резолюцию, но Москва использовала право вето.
В Республике Сербской БиГ в 2017 году установили памятник постпреду России при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015-м в Совбезе заблокировали проект документа по Сребренице.
По словам дипломата, "невозможно объяснить, чем руководствуются европейцы в практическом плане, продвигая эту идею, кроме одной причины — сербы слишком своенравны, слишком самостоятельны в своих действиях".
Комментируя решение Генассамблеи, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициаторы принятия резолюции о "геноциде в Сребренице" подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации, Москва видит в документе угрозу миру и безопасности в регионе. Он добавил, что у Берлина нет морального права упоминать термин "геноцид". Кроме того, резолюция подрывает Дейтонское мирное соглашение.
Трагедия в Сребренице
В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и других организаций, погибли или исчезли около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти сведения завышенными.
Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа.
В Сербии открыли фотовыставку в годовщину бомбардировок НАТО
14 апреля, 22:52