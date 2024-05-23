https://ria.ru/20240523/ombudsmen-1947837346.html

Аппарат Москальковой рассказал о совместных посещениях ПВР с УВКБ ООН

Аппарат Москальковой рассказал о совместных посещениях ПВР с УВКБ ООН - РИА Новости, 23.05.2024

Аппарат Москальковой рассказал о совместных посещениях ПВР с УВКБ ООН

Аппарат федерального омбудсмена Татьяны Москальковой совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2023 году организовал 57 совместных... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:31

2024-05-23T11:31

2024-05-23T11:39

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россия

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татьяна москалькова

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управление верховного комиссара оон по делам беженцев

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аппарат федерального омбудсмена Татьяны Москальковой совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2023 году организовал 57 совместных посещений ПВР в 19 регионах РФ, сообщил начальник отдела международного сотрудничества аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Вячеслав Толмачев. "Уполномоченным (по правам человека в РФ Татьяной Москальковой) установлено тесное сотрудничество с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В 2023 году с УВКБ ООН реализовано 57 совместных посещений ПВР в 19 регионах РФ. В ходе посещений изучены условия проживания эвакуированных лиц, практика их документирования, трудоустройства, досуга, медицинского обеспечения", - сказал Толмачев, выступая от имени федерального омбудсмена на тематической дискуссии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной роли и деятельности омбудсмена в защите прав человека, следует из Telegram-канала уполномоченного. Он также отметил, что, к сожалению, многочисленные обращения российского уполномоченного в адрес международных и европейских органов защиты прав человека не находят должного отклика, и добавил, что Москалькова открыта для любого международного равноправного сотрудничества в целях защиты прав граждан. Толмачев отметил, что только в 2022 году, спасаясь от бомбежек, обстрелов и репрессий в Россию прибыло более пяти миллионов жителей ЛНР, ДНР и Украины. "В условиях массового прибытия беженцев были предприняты беспрецедентные меры для их поддержки, создания максимально благоприятных условий для их пребывания в нашей стране", - подчеркнул он. По вопросам оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с проведением СВО, Москалькова активно взаимодействует с компетентными государственными органами, Международным Комитетом Красного Креста, Агентством по розыску без вести пропавших. "Несмотря на сложный политический контекст в странах, между омбудсменами России и Украины поддерживается диалог по вопросам гуманитарного характера. Благодаря ему удается найти решения для целого ряда важных вопросов: организуются синхронные взаимные посещения военнопленных и на Украине, и в России, оказывается содействие в организации обменов пленных, осуществляется розыск без вести пропавших и обмен информацией о судьбе российских и украинских граждан, оказывается помощь в воссоединении семей", - рассказал представитель Москальковой.

https://ria.ru/20231018/moskalkova-1903564070.html

https://ria.ru/20240226/plennye-1929618498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, луганская народная республика, татьяна москалькова, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, общество