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Аппарат Москальковой рассказал о совместных посещениях ПВР с УВКБ ООН - РИА Новости, 23.05.2024
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11:31 23.05.2024 (обновлено: 11:39 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/ombudsmen-1947837346.html
Аппарат Москальковой рассказал о совместных посещениях ПВР с УВКБ ООН
Аппарат Москальковой рассказал о совместных посещениях ПВР с УВКБ ООН - РИА Новости, 23.05.2024
Аппарат Москальковой рассказал о совместных посещениях ПВР с УВКБ ООН
Аппарат федерального омбудсмена Татьяны Москальковой совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2023 году организовал 57 совместных... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:31
2024-05-23T11:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
луганская народная республика
татьяна москалькова
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аппарат федерального омбудсмена Татьяны Москальковой совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2023 году организовал 57 совместных посещений ПВР в 19 регионах РФ, сообщил начальник отдела международного сотрудничества аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Вячеслав Толмачев. "Уполномоченным (по правам человека в РФ Татьяной Москальковой) установлено тесное сотрудничество с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В 2023 году с УВКБ ООН реализовано 57 совместных посещений ПВР в 19 регионах РФ. В ходе посещений изучены условия проживания эвакуированных лиц, практика их документирования, трудоустройства, досуга, медицинского обеспечения", - сказал Толмачев, выступая от имени федерального омбудсмена на тематической дискуссии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной роли и деятельности омбудсмена в защите прав человека, следует из Telegram-канала уполномоченного. Он также отметил, что, к сожалению, многочисленные обращения российского уполномоченного в адрес международных и европейских органов защиты прав человека не находят должного отклика, и добавил, что Москалькова открыта для любого международного равноправного сотрудничества в целях защиты прав граждан. Толмачев отметил, что только в 2022 году, спасаясь от бомбежек, обстрелов и репрессий в Россию прибыло более пяти миллионов жителей ЛНР, ДНР и Украины. "В условиях массового прибытия беженцев были предприняты беспрецедентные меры для их поддержки, создания максимально благоприятных условий для их пребывания в нашей стране", - подчеркнул он. По вопросам оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с проведением СВО, Москалькова активно взаимодействует с компетентными государственными органами, Международным Комитетом Красного Креста, Агентством по розыску без вести пропавших. "Несмотря на сложный политический контекст в странах, между омбудсменами России и Украины поддерживается диалог по вопросам гуманитарного характера. Благодаря ему удается найти решения для целого ряда важных вопросов: организуются синхронные взаимные посещения военнопленных и на Украине, и в России, оказывается содействие в организации обменов пленных, осуществляется розыск без вести пропавших и обмен информацией о судьбе российских и украинских граждан, оказывается помощь в воссоединении семей", - рассказал представитель Москальковой.
https://ria.ru/20231018/moskalkova-1903564070.html
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россия
украина
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россия, украина, луганская народная республика, татьяна москалькова, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Татьяна Москалькова, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Общество
Аппарат Москальковой рассказал о совместных посещениях ПВР с УВКБ ООН

Аппарат Москальковой организовал 57 совместных посещений ПВР с УВКБ ООН в 2023 г

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПункт временного размещения в Белгороде
Пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Пункт временного размещения в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аппарат федерального омбудсмена Татьяны Москальковой совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2023 году организовал 57 совместных посещений ПВР в 19 регионах РФ, сообщил начальник отдела международного сотрудничества аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Вячеслав Толмачев.
"Уполномоченным (по правам человека в РФ Татьяной Москальковой) установлено тесное сотрудничество с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В 2023 году с УВКБ ООН реализовано 57 совместных посещений ПВР в 19 регионах РФ. В ходе посещений изучены условия проживания эвакуированных лиц, практика их документирования, трудоустройства, досуга, медицинского обеспечения", - сказал Толмачев, выступая от имени федерального омбудсмена на тематической дискуссии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной роли и деятельности омбудсмена в защите прав человека, следует из Telegram-канала уполномоченного.
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Он также отметил, что, к сожалению, многочисленные обращения российского уполномоченного в адрес международных и европейских органов защиты прав человека не находят должного отклика, и добавил, что Москалькова открыта для любого международного равноправного сотрудничества в целях защиты прав граждан.
Толмачев отметил, что только в 2022 году, спасаясь от бомбежек, обстрелов и репрессий в Россию прибыло более пяти миллионов жителей ЛНР, ДНР и Украины. "В условиях массового прибытия беженцев были предприняты беспрецедентные меры для их поддержки, создания максимально благоприятных условий для их пребывания в нашей стране", - подчеркнул он.
По вопросам оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с проведением СВО, Москалькова активно взаимодействует с компетентными государственными органами, Международным Комитетом Красного Креста, Агентством по розыску без вести пропавших.
"Несмотря на сложный политический контекст в странах, между омбудсменами России и Украины поддерживается диалог по вопросам гуманитарного характера. Благодаря ему удается найти решения для целого ряда важных вопросов: организуются синхронные взаимные посещения военнопленных и на Украине, и в России, оказывается содействие в организации обменов пленных, осуществляется розыск без вести пропавших и обмен информацией о судьбе российских и украинских граждан, оказывается помощь в воссоединении семей", - рассказал представитель Москальковой.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевОбщество
 
 
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