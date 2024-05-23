https://ria.ru/20240523/obstrel-1947984242.html

При обстреле Авдеевки пострадали два мирных жителя

При обстреле Авдеевки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.05.2024

При обстреле Авдеевки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Авдеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:36

2024-05-23T18:36

2024-05-23T18:36

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Авдеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 23 мая по состоянию на 18.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Авдеевка - ранены женщина 1949 года рождения и мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ранее сообщало, что ВСУ в 13.29 открыли огонь по Авдеевке и выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия