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При обстреле Авдеевки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/obstrel-1947984242.html
При обстреле Авдеевки пострадали два мирных жителя
При обстреле Авдеевки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.05.2024
При обстреле Авдеевки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Авдеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:36
2024-05-23T18:36
авдеевка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Авдеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 23 мая по состоянию на 18.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Авдеевка - ранены женщина 1949 года рождения и мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ранее сообщало, что ВСУ в 13.29 открыли огонь по Авдеевке и выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html
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авдеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Авдеевки пострадали два мирных жителя

Представительство ДНР: при обстреле Авдеевки пострадали 2 мирных жителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Авдеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 23 мая по состоянию на 18.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Авдеевка - ранены женщина 1949 года рождения и мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ранее сообщало, что ВСУ в 13.29 открыли огонь по Авдеевке и выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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