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Украинские войска обстреляли Авдеевку - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 23.05.2024 (обновлено: 17:06 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/obstrel-1947909208.html
Украинские войска обстреляли Авдеевку
Украинские войска обстреляли Авдеевку - РИА Новости, 23.05.2024
Украинские войска обстреляли Авдеевку
Украинские войска обстреляли Авдеевку из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:07
2024-05-23T17:06
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Авдеевку из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным ведомства, ВСУ открыли огонь в 13:29 со стороны Новоселовки Первой."Выпущено 12 снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Кроме того, с 11:10 до 14:55 ВСУ подвергли обстрелу Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по городу восемь 155-миллиметровых снарядов.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили его 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР и существенно обезопасить город с воздуха.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20240522/morozova-1947669686.html
https://radiosputnik.ru/20240521/razrabotka-1947394069.html
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авдеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Авдеевку

Украинские войска выпустили 12 натовских снарядов по Авдеевке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Авдеевку из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным ведомства, ВСУ открыли огонь в 13:29 со стороны Новоселовки Первой.
Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Омбудсмен ДНР рассказала о десятках обращений от жителей Авдеевки
Вчера, 14:53
"Выпущено 12 снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Кроме того, с 11:10 до 14:55 ВСУ подвергли обстрелу Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по городу восемь 155-миллиметровых снарядов.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили его 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР и существенно обезопасить город с воздуха.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
СМИ узнали об угрожающем ВСУ роботе "Лягушка" под Авдеевкой
21 мая, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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