https://ria.ru/20240523/obstrel-1947909208.html

Украинские войска обстреляли Авдеевку

Украинские войска обстреляли Авдеевку - РИА Новости, 23.05.2024

Украинские войска обстреляли Авдеевку

Украинские войска обстреляли Авдеевку из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:07

2024-05-23T15:07

2024-05-23T17:06

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Авдеевку из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным ведомства, ВСУ открыли огонь в 13:29 со стороны Новоселовки Первой."Выпущено 12 снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Кроме того, с 11:10 до 14:55 ВСУ подвергли обстрелу Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по городу восемь 155-миллиметровых снарядов.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили его 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР и существенно обезопасить город с воздуха.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20240522/morozova-1947669686.html

https://radiosputnik.ru/20240521/razrabotka-1947394069.html

авдеевка

донецкая народная республика

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авдеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия