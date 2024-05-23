https://ria.ru/20240523/obstrel-1947909208.html
Украинские войска обстреляли Авдеевку
Украинские войска обстреляли Авдеевку - РИА Новости, 23.05.2024
Украинские войска обстреляли Авдеевку
Украинские войска обстреляли Авдеевку из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:07
2024-05-23T15:07
2024-05-23T17:06
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Авдеевку из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным ведомства, ВСУ открыли огонь в 13:29 со стороны Новоселовки Первой."Выпущено 12 снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Кроме того, с 11:10 до 14:55 ВСУ подвергли обстрелу Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по городу восемь 155-миллиметровых снарядов.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили его 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР и существенно обезопасить город с воздуха.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20240522/morozova-1947669686.html
https://radiosputnik.ru/20240521/razrabotka-1947394069.html
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Авдеевку
Украинские войска выпустили 12 натовских снарядов по Авдеевке