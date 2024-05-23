https://ria.ru/20240523/obstrel-1947904520.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал школу в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал школу в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2024

Украинский дрон-камикадзе атаковал школу в Белгородской области

ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе здание школы в селе Безымено Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, в населенном пункте действует... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:56

2024-05-23T14:56

2024-05-23T15:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе здание школы в селе Безымено Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, в населенном пункте действует дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "С помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали здание школы. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал - детей и взрослых не было в школе в момент атаки, в данном населенном пункте действует дистанционный формат образования", - написал Гладков. По его словам, в здании школы повреждена кровля и выбиты окна на третьем и четвертом этажах. Кроме того, выбито окно в одной квартире соседнего многоквартирного дома. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается.

https://ria.ru/20240517/ataka-1946562494.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков