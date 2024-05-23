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Украинский дрон-камикадзе атаковал школу в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 23.05.2024 (обновлено: 15:00 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/obstrel-1947904520.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал школу в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал школу в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал школу в Белгородской области
ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе здание школы в селе Безымено Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, в населенном пункте действует... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:56
2024-05-23T15:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе здание школы в селе Безымено Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, в населенном пункте действует дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "С помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали здание школы. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал - детей и взрослых не было в школе в момент атаки, в данном населенном пункте действует дистанционный формат образования", - написал Гладков. По его словам, в здании школы повреждена кровля и выбиты окна на третьем и четвертом этажах. Кроме того, выбито окно в одной квартире соседнего многоквартирного дома. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
Украинский дрон-камикадзе атаковал школу в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали здание школы в Белгородской области дроном-камикадзе

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия попадания дрона-камикадзе ВСУ по зданию школы в селе Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области
Последствия попадания дрона-камикадзе ВСУ по зданию школы в селе Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия попадания дрона-камикадзе ВСУ по зданию школы в селе Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе здание школы в селе Безымено Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, в населенном пункте действует дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"С помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали здание школы. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал - детей и взрослых не было в школе в момент атаки, в данном населенном пункте действует дистанционный формат образования", - написал Гладков.
По его словам, в здании школы повреждена кровля и выбиты окна на третьем и четвертом этажах. Кроме того, выбито окно в одной квартире соседнего многоквартирного дома. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается.
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