https://ria.ru/20240523/obstrel-1947821057.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 23.05.2024
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в салоне своего автомобиля в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:30
2024-05-23T10:30
2024-05-23T10:32
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947821649_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_14a7a080de1d4256c693f6e1f95286af.jpg
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в салоне своего автомобиля в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В салоне уничтоженного обстрелом вооруженных формирований Украины автомобиля обнаружен погибший мирный житель Горловки. Светлая память невинно убиенному, соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении. Приходько сообщал, что вследствие обстрела ВСУ уничтожен гражданский легковой автомобиль в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка в Центрально-Городском районе Горловки. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 8.30 выпустили четыре "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947821649_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_a63f1448ef132c37d806a34989d09c65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками погиб мирный житель
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости.
Мирный житель погиб в салоне своего автомобиля в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале
.
"В салоне уничтоженного обстрелом вооруженных формирований Украины автомобиля обнаружен погибший мирный житель Горловки. Светлая память невинно убиенному, соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Приходько сообщал, что вследствие обстрела ВСУ уничтожен гражданский легковой автомобиль в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка в Центрально-Городском районе Горловки.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 8.30 выпустили четыре "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.