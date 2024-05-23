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При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 23.05.2024 (обновлено: 10:32 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/obstrel-1947821057.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 23.05.2024
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в салоне своего автомобиля в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:30
2024-05-23T10:32
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в салоне своего автомобиля в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В салоне уничтоженного обстрелом вооруженных формирований Украины автомобиля обнаружен погибший мирный житель Горловки. Светлая память невинно убиенному, соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении. Приходько сообщал, что вследствие обстрела ВСУ уничтожен гражданский легковой автомобиль в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка в Центрально-Городском районе Горловки. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 8.30 выпустили четыре "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Горловки погиб мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками погиб мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки в ДНР
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в салоне своего автомобиля в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В салоне уничтоженного обстрелом вооруженных формирований Украины автомобиля обнаружен погибший мирный житель Горловки. Светлая память невинно убиенному, соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
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Приходько сообщал, что вследствие обстрела ВСУ уничтожен гражданский легковой автомобиль в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка в Центрально-Городском районе Горловки.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 8.30 выпустили четыре "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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