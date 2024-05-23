https://ria.ru/20240523/obstrel-1947821057.html

При обстреле Горловки погиб мирный житель

При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 23.05.2024

При обстреле Горловки погиб мирный житель

Мирный житель погиб в салоне своего автомобиля в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:30

2024-05-23T10:30

2024-05-23T10:32

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в салоне своего автомобиля в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В салоне уничтоженного обстрелом вооруженных формирований Украины автомобиля обнаружен погибший мирный житель Горловки. Светлая память невинно убиенному, соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении. Приходько сообщал, что вследствие обстрела ВСУ уничтожен гражданский легковой автомобиль в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка в Центрально-Городском районе Горловки. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 8.30 выпустили четыре "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия