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Орбан признался, что не носит бронежилет - РИА Новости, 23.05.2024
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17:44 23.05.2024 (обновлено: 17:48 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/obran-1947968925.html
Орбан признался, что не носит бронежилет
Орбан признался, что не носит бронежилет - РИА Новости, 23.05.2024
Орбан признался, что не носит бронежилет
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не носил бронежилет ранее и не станет носить после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:44
2024-05-23T17:48
в мире
словакия
виктор орбан
украина
россия
покушение на премьер-министра словакии фицо
нато
роберт фицо
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БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не носил бронежилет ранее и не станет носить после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. "Я никогда не носил (бронежилет - ред.), и сейчас не ношу", - сказал Орбан в интервью порталу Blikk.hu, отвечая на вопрос ведущего, носит ли он бронежилет после покушения на Фицо. Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, а адепты "глобалистской секты" в многочисленных комментариях в соцсетях одобряют преступление и призывают к устранению других национально ориентированных лидеров, в частности Орбана и президента Сербии Александра Вучича. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики информировало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240523/orban-1947968051.html
https://ria.ru/20240517/orban-1946612712.html
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в мире, словакия, виктор орбан, украина, россия, покушение на премьер-министра словакии фицо, нато, роберт фицо, александр вучич
В мире, Словакия, Виктор Орбан, Украина, Россия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, НАТО, Роберт Фицо, Александр Вучич
Орбан признался, что не носит бронежилет

Орбан заявил, что не будет носить бронежилет даже после покушения на Фицо

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не носил бронежилет ранее и не станет носить после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО.
"Я никогда не носил (бронежилет - ред.), и сейчас не ношу", - сказал Орбан в интервью порталу Blikk.hu, отвечая на вопрос ведущего, носит ли он бронежилет после покушения на Фицо.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Орбан: для урегулирования на Украине нужны переговоры России и США
17:42
Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, а адепты "глобалистской секты" в многочисленных комментариях в соцсетях одобряют преступление и призывают к устранению других национально ориентированных лидеров, в частности Орбана и президента Сербии Александра Вучича.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Орбан сделал тяжелое признание о состоянии раненого Фицо
17 мая, 11:24
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики информировало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Орбан раскритиковал решение МУС добиваться ареста Нетаньяху
21 мая, 01:21
 
В миреСловакияВиктор ОрбанУкраинаРоссияПокушение на премьер-министра Словакии ФицоНАТОРоберт ФицоАлександр Вучич
 
 
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