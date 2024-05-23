https://ria.ru/20240523/obran-1947968925.html

Орбан признался, что не носит бронежилет

Орбан признался, что не носит бронежилет - РИА Новости, 23.05.2024

Орбан признался, что не носит бронежилет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не носил бронежилет ранее и не станет носить после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:44

2024-05-23T17:44

2024-05-23T17:48

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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роберт фицо

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БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не носил бронежилет ранее и не станет носить после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. "Я никогда не носил (бронежилет - ред.), и сейчас не ношу", - сказал Орбан в интервью порталу Blikk.hu, отвечая на вопрос ведущего, носит ли он бронежилет после покушения на Фицо. Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, а адепты "глобалистской секты" в многочисленных комментариях в соцсетях одобряют преступление и призывают к устранению других национально ориентированных лидеров, в частности Орбана и президента Сербии Александра Вучича. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики информировало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240523/orban-1947968051.html

https://ria.ru/20240517/orban-1946612712.html

https://ria.ru/20240521/orban-1947312342.html

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