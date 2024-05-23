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СМИ: в Японии научились выявлять болезнь Альцгеймера до появления симптомов - РИА Новости, 23.05.2024
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06:21 23.05.2024 (обновлено: 06:22 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/nhk-1947793062.html
СМИ: в Японии научились выявлять болезнь Альцгеймера до появления симптомов
СМИ: в Японии научились выявлять болезнь Альцгеймера до появления симптомов - РИА Новости, 23.05.2024
СМИ: в Японии научились выявлять болезнь Альцгеймера до появления симптомов
Группа ученых Токийского университета во главе с профессором Такэси Ивацубо смогла по сочетанию двух белков в крови с большой точностью выявить болезнь... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:21
2024-05-23T06:22
токийский университет
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Группа ученых Токийского университета во главе с профессором Такэси Ивацубо смогла по сочетанию двух белков в крови с большой точностью выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов, сообщил телеканал NHK. Ученым удалось установить наличие или отсутствие белка, который считается причиной возникновения болезни Альцгеймера, в головном мозге по сочетанию двух белков в анализе крови. Таким образом, с большой точностью они смогли диагностировать заболевание до появления симптомов, что позволяет начинать раннее лечение недуга. Известно, что при болезни Альцгеймера задолго до проявления симптомов происходит скопление дефектных белков бета-амилоидов. До сих пор их скопление могли выявить только с помощью высокоточного оборудования по снимкам головного мозга. Ученые сравнили анализы крови 474 человек без признаков болезни Альцгеймера с результатами снимков мозга. При анализе сочетания бета-амилоидов и фосфорилированного тау-белка-217 в крови ученым удалось с высокой точностью выявить скопление бета-амилоидов в головном мозге, что говорит о наличии болезни Альцгеймера – при добавлении данных возраста и других точность диагностирования составила 90%. "Есть лекарство, помогающее на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Следующий этап – лечение людей до выявления у них симптомов болезни. Если можно будет по анализу крови диагностировать болезнь, это послужит раннему началу лечения", - считает профессор Ивацубо. Лекарство от болезни Альцгеймера Lecanemab, продажи которого начались в прошлом году, должно помочь пациентам со скоплением бета-амилоидов. Лечение может быть назначено после диагностики с помощью позитронно-эмульсионной томографии (ПЭТ) или с при анализе спинномозговой жидкости, однако далеко не все медучреждения располагают необходимыми ресурсами для этого, к тому же во втором случае велика нагрузка на организм пациента.
https://ria.ru/20230921/nauka-1897572345.html
https://rsport.ria.ru/20240204/zozh-1925355127.html
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токийский университет
Токийский университет
СМИ: в Японии научились выявлять болезнь Альцгеймера до появления симптомов

NHK: в Японии смогли выявить болезнь Альцгеймера по сочетанию белков в крови

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЭкспресс-анализ по определению группы крови
Экспресс-анализ по определению группы крови - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Экспресс-анализ по определению группы крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Группа ученых Токийского университета во главе с профессором Такэси Ивацубо смогла по сочетанию двух белков в крови с большой точностью выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов, сообщил телеканал NHK.
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Ученым удалось установить наличие или отсутствие белка, который считается причиной возникновения болезни Альцгеймера, в головном мозге по сочетанию двух белков в анализе крови. Таким образом, с большой точностью они смогли диагностировать заболевание до появления симптомов, что позволяет начинать раннее лечение недуга.
Известно, что при болезни Альцгеймера задолго до проявления симптомов происходит скопление дефектных белков бета-амилоидов. До сих пор их скопление могли выявить только с помощью высокоточного оборудования по снимкам головного мозга.
Ученые сравнили анализы крови 474 человек без признаков болезни Альцгеймера с результатами снимков мозга. При анализе сочетания бета-амилоидов и фосфорилированного тау-белка-217 в крови ученым удалось с высокой точностью выявить скопление бета-амилоидов в головном мозге, что говорит о наличии болезни Альцгеймера – при добавлении данных возраста и других точность диагностирования составила 90%.
"Есть лекарство, помогающее на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Следующий этап – лечение людей до выявления у них симптомов болезни. Если можно будет по анализу крови диагностировать болезнь, это послужит раннему началу лечения", - считает профессор Ивацубо.
Лекарство от болезни Альцгеймера Lecanemab, продажи которого начались в прошлом году, должно помочь пациентам со скоплением бета-амилоидов. Лечение может быть назначено после диагностики с помощью позитронно-эмульсионной томографии (ПЭТ) или с при анализе спинномозговой жидкости, однако далеко не все медучреждения располагают необходимыми ресурсами для этого, к тому же во втором случае велика нагрузка на организм пациента.
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