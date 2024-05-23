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"Так будет справедливо". Что предложили министру финансов России - РИА Новости, 23.05.2024
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16:00 23.05.2024 (обновлено: 16:15 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/nalogi-1947914619.html
"Так будет справедливо". Что предложили министру финансов России
"Так будет справедливо". Что предложили министру финансов России - РИА Новости, 23.05.2024
"Так будет справедливо". Что предложили министру финансов России
Система налогообложения изменится. В Госдуме прошли слушания по этому вопросу: обсуждали, как сделать все более понятным для граждан и бизнеса. О том, что... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:00
2024-05-23T16:15
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
деловая россия
налоги
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Система налогообложения изменится. В Госдуме прошли слушания по этому вопросу: обсуждали, как сделать все более понятным для граждан и бизнеса. О том, что планируется, — в материале РИА Новости.Главный принципНовые правила должны вступить в силу с 1 января 2025-го, а принять их намерены в рамках весенней сессии парламента. Сейчас активно прорабатывают основные принципы.Все средства от дополнительных налогов, как пояснили в Министерстве финансов, пойдут на увеличение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру."Этот вопрос назрел, все понимают, что нам надо с вами законодательство менять в сторону улучшения, потому что и плоская налоговая шкала, уже зарекомендовав себя, не решает тех задач, которые сейчас необходимы, но и безусловно мы развиваемся, а каждый этап развития требует в том числе изменения законодательства", — объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Чтобы учесть интересы всех сторон, правительство решило провести открытые слушания по проекту. Еще в марте представители делового сообщества и бизнеса от микросегмента и самозанятых до крупных компаний встречались с главами муниципалитетов, губернаторами, депутатами.Основные пожелания — плавность перехода, стабильность и, главное, справедливость."Справедливость налоговой системы определяется не только и не столько ставками, сколько тем, как и на что государство расходует эти средства", — подчеркнул председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Люди должны понимать, на что тратят их деньги. В приоритете социальный аспект, в том числе лечение детей с тяжелыми заболеваниями, поддержка инвалидов и других незащищенных категорий граждан.Что изменится?Конкретных цифр пока не назвали, но уже ясно, что скорректируют прежде всего НДФЛ. Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что прогрессия по налогу на доходы физических лиц будет разумной, вся фискальная система останется конкурентоспособной. В первую очередь по сравнению с ближайшими соседями.Он также отметил, что Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль. То есть процент пойдет не с оборота компании, а с конечного результата.Послабления предусмотрят для предприятий, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР). Сейчас налогооблагаемая база для них меньше на 1,5 процента, разницу предлагают увеличить до двух процентов.Один из приоритетов по-прежнему поддержка малого бизнеса. Изменения не должны коснуться 95 процентов таких предпринимателей, но следует убрать лазейки для крупных — компании, созданные для оптимизации налогообложения посредством дробления, обязаны платить, подчеркнул Силуанов.Также одобрили налоговую амнистию, но в качестве разовой меры. "Нам надо покончить с этой логикой, что можно не платить налоги", — отмечает глава бизнес-объединения "Деловая Россия" Алексей Репик. По его мнению, имеет смысл вернуться к полноценному контролю кассовой техники для выявления дробления и занижения выручки.Кому платить?НДС не повысят — это сразу бы сказалось на ценах и ударило по самым слабым слоям населения.Сейчас те, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год, платят 15 процентов. В Госдуме призвали не снижать порог."Нам надо защитить средний класс, но при этом опять-таки поддерживаем вас, основная налоговая нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встает на ноги", — подчеркнул Вячеслав Володин.Вместе с тем предложили ввести налог на роскошь и прогрессивную шкалу страховых взносов.Для участников СВО сохранят плоскую шкалу НДФЛ. "Это абсолютно справедливое предложение, потому что наши бойцы нуждаются в нашем внимании, нашей поддержке ", — указал министр финансов.Кроме того, Минфин считает необходимым сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам. Это имеет социальное значение — надо стимулировать население хранить сбережения в банках.
https://radiosputnik.ru/20240523/ndfl-1947837015.html
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), деловая россия, налоги
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Деловая Россия, Налоги
"Так будет справедливо". Что предложили министру финансов России

В Госдуме обсудили совершенствование налогового законодательства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы Российской Федерации
Кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Система налогообложения изменится. В Госдуме прошли слушания по этому вопросу: обсуждали, как сделать все более понятным для граждан и бизнеса. О том, что планируется, — в материале РИА Новости.

Главный принцип

Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2025-го, а принять их намерены в рамках весенней сессии парламента. Сейчас активно прорабатывают основные принципы.
Все средства от дополнительных налогов, как пояснили в Министерстве финансов, пойдут на увеличение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру.
"Этот вопрос назрел, все понимают, что нам надо с вами законодательство менять в сторону улучшения, потому что и плоская налоговая шкала, уже зарекомендовав себя, не решает тех задач, которые сейчас необходимы, но и безусловно мы развиваемся, а каждый этап развития требует в том числе изменения законодательства", — объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛюди прогуливаются в парке "Южные культуры" в Сочи
Люди прогуливаются в парке Южные культуры в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Чтобы учесть интересы всех сторон, правительство решило провести открытые слушания по проекту. Еще в марте представители делового сообщества и бизнеса от микросегмента и самозанятых до крупных компаний встречались с главами муниципалитетов, губернаторами, депутатами.
Основные пожелания — плавность перехода, стабильность и, главное, справедливость.
"Справедливость налоговой системы определяется не только и не столько ставками, сколько тем, как и на что государство расходует эти средства", — подчеркнул председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Люди должны понимать, на что тратят их деньги. В приоритете социальный аспект, в том числе лечение детей с тяжелыми заболеваниями, поддержка инвалидов и других незащищенных категорий граждан.
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной думы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Силуанов рассказал, кого не затронет прогрессивная налоговая шкала
11:28

Что изменится?

Конкретных цифр пока не назвали, но уже ясно, что скорректируют прежде всего НДФЛ. Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что прогрессия по налогу на доходы физических лиц будет разумной, вся фискальная система останется конкурентоспособной. В первую очередь по сравнению с ближайшими соседями.
Он также отметил, что Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль. То есть процент пойдет не с оборота компании, а с конечного результата.
Послабления предусмотрят для предприятий, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР). Сейчас налогооблагаемая база для них меньше на 1,5 процента, разницу предлагают увеличить до двух процентов.
© iStock.com / gorodenkoffДевушка-ученый во время работы в лаборатории
Девушка-ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Девушка-ученый во время работы в лаборатории
Один из приоритетов по-прежнему поддержка малого бизнеса. Изменения не должны коснуться 95 процентов таких предпринимателей, но следует убрать лазейки для крупных — компании, созданные для оптимизации налогообложения посредством дробления, обязаны платить, подчеркнул Силуанов.
Также одобрили налоговую амнистию, но в качестве разовой меры. "Нам надо покончить с этой логикой, что можно не платить налоги", — отмечает глава бизнес-объединения "Деловая Россия" Алексей Репик. По его мнению, имеет смысл вернуться к полноценному контролю кассовой техники для выявления дробления и занижения выручки.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Володин: бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России
14:49

Кому платить?

НДС не повысят — это сразу бы сказалось на ценах и ударило по самым слабым слоям населения.
Сейчас те, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год, платят 15 процентов. В Госдуме призвали не снижать порог.
"Нам надо защитить средний класс, но при этом опять-таки поддерживаем вас, основная налоговая нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встает на ноги", — подчеркнул Вячеслав Володин.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Федеральная налоговая служба
Вместе с тем предложили ввести налог на роскошь и прогрессивную шкалу страховых взносов.
Для участников СВО сохранят плоскую шкалу НДФЛ. "Это абсолютно справедливое предложение, потому что наши бойцы нуждаются в нашем внимании, нашей поддержке ", — указал министр финансов.
Кроме того, Минфин считает необходимым сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам. Это имеет социальное значение — надо стимулировать население хранить сбережения в банках.
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Деловая РоссияНалоги
 
 
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