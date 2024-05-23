https://ria.ru/20240523/nalogi-1947834546.html

Володин заявил о необходимости совершенствования налоговой системы

Володин заявил о необходимости совершенствования налоговой системы - РИА Новости, 23.05.2024

Володин заявил о необходимости совершенствования налоговой системы

Вопрос совершенствования налоговой системы назрел, необходимо менять законодательство, потому что плоская налоговая шкала не решает нужных задач, заявил... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:16

2024-05-23T11:16

2024-05-23T11:16

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вопрос совершенствования налоговой системы назрел, необходимо менять законодательство, потому что плоская налоговая шкала не решает нужных задач, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Этот вопрос назрел, все понимают, что нам надо с вами законодательство менять в сторону улучшения, потому что и плоская налоговая шкала, уже зарекомендовав себя, не решает тех задач, которые сейчас необходимы, но и безусловно мы развиваемся, а каждый этап развития требует, в том числе, изменения законодательства", - сказал Володин в четверг на больших парламентских слушаниях по совершенствованию налоговой системы РФ.

https://ria.ru/20240520/nalogovaya_reforma-1947071598.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф