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Володин заявил о необходимости совершенствования налоговой системы - РИА Новости, 23.05.2024
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11:16 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/nalogi-1947834546.html
Володин заявил о необходимости совершенствования налоговой системы
Володин заявил о необходимости совершенствования налоговой системы - РИА Новости, 23.05.2024
Володин заявил о необходимости совершенствования налоговой системы
Вопрос совершенствования налоговой системы назрел, необходимо менять законодательство, потому что плоская налоговая шкала не решает нужных задач, заявил... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:16
2024-05-23T11:16
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вопрос совершенствования налоговой системы назрел, необходимо менять законодательство, потому что плоская налоговая шкала не решает нужных задач, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Этот вопрос назрел, все понимают, что нам надо с вами законодательство менять в сторону улучшения, потому что и плоская налоговая шкала, уже зарекомендовав себя, не решает тех задач, которые сейчас необходимы, но и безусловно мы развиваемся, а каждый этап развития требует, в том числе, изменения законодательства", - сказал Володин в четверг на больших парламентских слушаниях по совершенствованию налоговой системы РФ.
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россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин заявил о необходимости совершенствования налоговой системы

Володин: плоская налоговая шкала не решает нужных задач

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вопрос совершенствования налоговой системы назрел, необходимо менять законодательство, потому что плоская налоговая шкала не решает нужных задач, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Этот вопрос назрел, все понимают, что нам надо с вами законодательство менять в сторону улучшения, потому что и плоская налоговая шкала, уже зарекомендовав себя, не решает тех задач, которые сейчас необходимы, но и безусловно мы развиваемся, а каждый этап развития требует, в том числе, изменения законодательства", - сказал Володин в четверг на больших парламентских слушаниях по совершенствованию налоговой системы РФ.
Заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Госдуме начнут публичное обсуждение изменений в налоговой системе
20 мая, 00:14
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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