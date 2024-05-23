https://ria.ru/20240523/nalog-1947917144.html
Потанин поддержал увеличение налогообложения для граждан с высоким доходом
Потанин поддержал увеличение налогообложения для граждан с высоким доходом - РИА Новости, 23.05.2024
Потанин поддержал увеличение налогообложения для граждан с высоким доходом
Президент "Норникеля" Владимир Потанин поддержал увеличение налогов для граждан с высокими доходами, это позволит позволит справедливо перераспределить... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:32
2024-05-23T15:32
2024-05-23T16:07
экономика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент "Норникеля" Владимир Потанин поддержал увеличение налогов для граждан с высокими доходами, это позволит позволит справедливо перераспределить налоговое бремя на более богатых."Поддерживаю увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами. Это позволит решить проблему справедливого и адекватного перераспределения налогового бремени на более обеспеченных россиян", - сказал бизнесмен журналистам.Участники комитета Госдумы по бюджету и налогам 20 мая, где состоялось начало публичного обсуждения совершенствования налоговой системы в РФ, отмечали, что в работу по изменению налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения.Как подчеркнул глава Минфина РФ Антон Силуанов, который также принимал участие в дискуссии 20 мая, прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. При этом параметры налогообложения физлиц окончательно еще не определены, сказал Силуанов.Президент холдинга "Интеррос", президент "Норникеля" Владимир Потанин в 2024 году занял пятое место в российской части мирового рейтинга Forbes с состоянием 23,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240523/potanin-1947917300.html
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экономика
Потанин поддержал увеличение налогообложения для граждан с высоким доходом
Потанин: увеличение налогов для богатых перенаправит на них налоговое бремя
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент "Норникеля" Владимир Потанин поддержал увеличение налогов для граждан с высокими доходами, это позволит позволит справедливо перераспределить налоговое бремя на более богатых.
"Поддерживаю увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами. Это позволит решить проблему справедливого и адекватного перераспределения налогового бремени на более обеспеченных россиян", - сказал бизнесмен журналистам.
Участники комитета Госдумы по бюджету и налогам 20 мая, где состоялось начало публичного обсуждения совершенствования налоговой системы в РФ, отмечали, что в работу по изменению налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения.
Как подчеркнул глава Минфина РФ Антон Силуанов, который также принимал участие в дискуссии 20 мая, прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. При этом параметры налогообложения физлиц окончательно еще не определены, сказал Силуанов.
Президент холдинга "Интеррос", президент "Норникеля" Владимир Потанин в 2024 году занял пятое место в российской части мирового рейтинга Forbes с состоянием 23,7 миллиарда долларов.