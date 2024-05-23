https://ria.ru/20240523/mvd-1947834774.html
На Урале задержали начальника филиала паспортно-визового сервиса МВД
На Урале задержали начальника филиала паспортно-визового сервиса МВД - РИА Новости, 23.05.2024
На Урале задержали начальника филиала паспортно-визового сервиса МВД
Начальник свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД РФ Александр Луканин задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:17
2024-05-23T11:17
2024-05-23T11:19
происшествия
россия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Начальник свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД РФ Александр Луканин задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Да, задержание подтверждаю", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. В Ленинском районном суде Екатеринбурга РИА Новости пояснили, что Луканина уже арестовали. "По версии следствия, Александр Луканин может быть причастен к совершению тяжкого преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 20 июля включительно", – сказали в инстанции.
https://ria.ru/20240523/prigovor-1947825438.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, екатеринбург
Происшествия, Россия, Екатеринбург
На Урале задержали начальника филиала паспортно-визового сервиса МВД
Арестован начальник свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД Луканин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Начальник свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД РФ Александр Луканин задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Да, задержание подтверждаю", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
В Ленинском районном суде Екатеринбурга
РИА Новости пояснили, что Луканина уже арестовали.
"По версии следствия, Александр Луканин может быть причастен к совершению тяжкого преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 20 июля включительно", – сказали в инстанции.