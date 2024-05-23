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"Москвич" опроверг информацию о приостановке производства электрокаров - РИА Новости, 23.05.2024
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18:34 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/moskvich-1947984102.html
"Москвич" опроверг информацию о приостановке производства электрокаров
"Москвич" опроверг информацию о приостановке производства электрокаров - РИА Новости, 23.05.2024
"Москвич" опроверг информацию о приостановке производства электрокаров
"Москвич" планирует произвести в 2024 году 3 тысячи электрокаров "Москвич 3е", информация в СМИ о приостановке выпуска модели неверна, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:34
2024-05-23T18:34
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Москвич" планирует произвести в 2024 году 3 тысячи электрокаров "Москвич 3е", информация в СМИ о приостановке выпуска модели неверна, сообщили в пресс-службе компании. "В СМИ вышла информация о том, что завод "Москвич" приостановил производство электрокара 3е в 2024 году. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. "Завод "Москвич" не приостанавливал производство электромобилей "Москвич 3е". Завод работает в штатном режиме, прогнозный план на 2024 год составляет 3 тысячи электромобилей", - добавляется там же.
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"Москвич" опроверг информацию о приостановке производства электрокаров

"Москвич": в 2024 году планируется произвести 3000 электрокаров "Москвич 3е"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭлектромобиль "Москвич 3е"
Электромобиль Москвич 3е - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Электромобиль "Москвич 3е". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Москвич" планирует произвести в 2024 году 3 тысячи электрокаров "Москвич 3е", информация в СМИ о приостановке выпуска модели неверна, сообщили в пресс-службе компании.
"В СМИ вышла информация о том, что завод "Москвич" приостановил производство электрокара 3е в 2024 году. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
"Завод "Москвич" не приостанавливал производство электромобилей "Москвич 3е". Завод работает в штатном режиме, прогнозный план на 2024 год составляет 3 тысячи электромобилей", - добавляется там же.
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