https://ria.ru/20240523/moskalkova-1947961367.html

Украинскому омбудсмену направили список из 500 военнопленных для обмена

Украинскому омбудсмену направили список из 500 военнопленных для обмена - РИА Новости, 23.05.2024

Украинскому омбудсмену направили список из 500 военнопленных для обмена

Российской стороне уже несколько месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала своих военнопленных в рамках обмена, Киеву направили список из 500 человек,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:17

2024-05-23T17:17

2024-05-23T17:59

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российской стороне уже несколько месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала своих военнопленных в рамках обмена, Киеву направили список из 500 человек, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале."Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. <…> Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов", — говорится в публикации.Также Москалькова рассказала, что Киев по непонятным причинам отказался обменять двух католических священников на двух православных.Она уточнила, что посетила католических священнослужителей, убедилась, что место содержания соответствует международным нормам. Они высказали только одну просьбу — как можно быстрее увидеть родных, заключила омбудсмен.Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать. По ее словам, Зеленский отобрал из этих 500 человек лишь 38 "азовцев и Ко" (боевиков Азова*. — Прим. ред.) и выразил готовность забрать только их. По словам медиаменеджера, остальные украинские солдаты Киеву, судя по всему, не нужны.Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.Москалькова в 2023 году указывала, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие представляют мало интереса. * Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html

https://ria.ru/20240515/svo-1946050428.html

https://ria.ru/20240419/plennyy-1940985385.html

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в мире, украина, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец