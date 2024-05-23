https://ria.ru/20240523/moshki-1947884685.html

В Рязанской области резко выросло число мошек после половодья

В Рязанской области резко выросло число мошек после половодья - РИА Новости, 23.05.2024

В Рязанской области резко выросло число мошек после половодья

Мощное весеннее половодье и потепление после продолжительных низких температур в мае привели к резкому росту численности мошек в Рязанской области, сообщила РИА РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:58

2024-05-23T13:58

2024-05-23T13:58

общество

рязанская область

наводнения в россии — 2024

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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Мощное весеннее половодье и потепление после продолжительных низких температур в мае привели к резкому росту численности мошек в Рязанской области, сообщила РИА Новости кандидат географических наук, председатель регионального отделения Российского экологического общества Виолетта Черная. Жители Рязанской области публикуют в социальных сетях видео автомобилей, облепленных мошкарой. О нападении полчищ мошек на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила также администрация Ермишинского района региона. "Наличие движущейся воды – необходимое условие обитания мошек, ведь три жизненных фазы развития (яйцо, личинка, куколка) из четырех проходят у этих насекомых в водотоках или в непосредственной близости от них. Мощное весеннее половодье - одна из причин такого массового вылета. Остались ещё мелководные протоки и подтопленные территории", - сообщила Черная. По ее словам, также "такой резкой вспышке численности" способствовал переход к температуре воздуха +10... +15 градусов "после продолжительного периода низких для мая температур в первой и второй декадах".

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, рязанская область, наводнения в россии — 2024