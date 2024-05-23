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В Рязанской области резко выросло число мошек после половодья
В Рязанской области резко выросло число мошек после половодья - РИА Новости, 23.05.2024
В Рязанской области резко выросло число мошек после половодья
Мощное весеннее половодье и потепление после продолжительных низких температур в мае привели к резкому росту численности мошек в Рязанской области, сообщила РИА РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:58
2024-05-23T13:58
2024-05-23T13:58
общество
рязанская область
наводнения в россии — 2024
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Мощное весеннее половодье и потепление после продолжительных низких температур в мае привели к резкому росту численности мошек в Рязанской области, сообщила РИА Новости кандидат географических наук, председатель регионального отделения Российского экологического общества Виолетта Черная. Жители Рязанской области публикуют в социальных сетях видео автомобилей, облепленных мошкарой. О нападении полчищ мошек на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила также администрация Ермишинского района региона. "Наличие движущейся воды – необходимое условие обитания мошек, ведь три жизненных фазы развития (яйцо, личинка, куколка) из четырех проходят у этих насекомых в водотоках или в непосредственной близости от них. Мощное весеннее половодье - одна из причин такого массового вылета. Остались ещё мелководные протоки и подтопленные территории", - сообщила Черная. По ее словам, также "такой резкой вспышке численности" способствовал переход к температуре воздуха +10... +15 градусов "после продолжительного периода низких для мая температур в первой и второй декадах".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рязанская область, наводнения в россии — 2024
Общество, Рязанская область, Наводнения в России — 2024
В Рязанской области резко выросло число мошек после половодья
Эколог Черная: в Рязанской области после половодья резко выросло число мошек
РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Мощное весеннее половодье и потепление после продолжительных низких температур в мае привели к резкому росту численности мошек в Рязанской области, сообщила РИА Новости кандидат географических наук, председатель регионального отделения Российского экологического общества Виолетта Черная.
Жители Рязанской области публикуют в социальных сетях видео автомобилей, облепленных мошкарой. О нападении полчищ мошек на своей странице в социальной сети "ВКонтакте
" сообщила также администрация Ермишинского района региона.
"Наличие движущейся воды – необходимое условие обитания мошек, ведь три жизненных фазы развития (яйцо, личинка, куколка) из четырех проходят у этих насекомых в водотоках или в непосредственной близости от них. Мощное весеннее половодье - одна из причин такого массового вылета. Остались ещё мелководные протоки и подтопленные территории", - сообщила Черная.
По ее словам, также "такой резкой вспышке численности" способствовал переход к температуре воздуха +10... +15 градусов "после продолжительного периода низких для мая температур в первой и второй декадах".