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В Рязанской области резко выросло число мошек после половодья - РИА Новости, 23.05.2024
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13:58 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/moshki-1947884685.html
В Рязанской области резко выросло число мошек после половодья
В Рязанской области резко выросло число мошек после половодья - РИА Новости, 23.05.2024
В Рязанской области резко выросло число мошек после половодья
Мощное весеннее половодье и потепление после продолжительных низких температур в мае привели к резкому росту численности мошек в Рязанской области, сообщила РИА РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:58
2024-05-23T13:58
общество
рязанская область
наводнения в россии — 2024
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Мощное весеннее половодье и потепление после продолжительных низких температур в мае привели к резкому росту численности мошек в Рязанской области, сообщила РИА Новости кандидат географических наук, председатель регионального отделения Российского экологического общества Виолетта Черная. Жители Рязанской области публикуют в социальных сетях видео автомобилей, облепленных мошкарой. О нападении полчищ мошек на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила также администрация Ермишинского района региона. "Наличие движущейся воды – необходимое условие обитания мошек, ведь три жизненных фазы развития (яйцо, личинка, куколка) из четырех проходят у этих насекомых в водотоках или в непосредственной близости от них. Мощное весеннее половодье - одна из причин такого массового вылета. Остались ещё мелководные протоки и подтопленные территории", - сообщила Черная. По ее словам, также "такой резкой вспышке численности" способствовал переход к температуре воздуха +10... +15 градусов "после продолжительного периода низких для мая температур в первой и второй декадах".
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общество, рязанская область, наводнения в россии — 2024
Общество, Рязанская область, Наводнения в России — 2024
В Рязанской области резко выросло число мошек после половодья

Эколог Черная: в Рязанской области после половодья резко выросло число мошек

© Администрация муниципального образования — Ермишинский муниципальный районМошки в Рязанской области. Кадр видео
Мошки в Рязанской области. Кадр видео
© Администрация муниципального образования — Ермишинский муниципальный район
Мошки в Рязанской области. Кадр видео
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Мощное весеннее половодье и потепление после продолжительных низких температур в мае привели к резкому росту численности мошек в Рязанской области, сообщила РИА Новости кандидат географических наук, председатель регионального отделения Российского экологического общества Виолетта Черная.
Жители Рязанской области публикуют в социальных сетях видео автомобилей, облепленных мошкарой. О нападении полчищ мошек на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила также администрация Ермишинского района региона.
"Наличие движущейся воды – необходимое условие обитания мошек, ведь три жизненных фазы развития (яйцо, личинка, куколка) из четырех проходят у этих насекомых в водотоках или в непосредственной близости от них. Мощное весеннее половодье - одна из причин такого массового вылета. Остались ещё мелководные протоки и подтопленные территории", - сообщила Черная.
По ее словам, также "такой резкой вспышке численности" способствовал переход к температуре воздуха +10... +15 градусов "после продолжительного периода низких для мая температур в первой и второй декадах".
 
ОбществоРязанская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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