https://ria.ru/20240523/mo-1947871387.html

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки и заняла выгодные позиции

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки и заняла выгодные позиции - РИА Новости, 23.05.2024

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки и заняла выгодные позиции

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины составили до 320 военнослужащих, два... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:08

2024-05-23T13:08

2024-05-23T13:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины составили до 320 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ивановка и Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное, Белогоровка ЛНР, Григоровка ДНР."ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и две 122-мм боевые машины РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240523/spetsoperatsiya-1947871286.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины