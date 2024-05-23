Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки и заняла выгодные позиции - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 23.05.2024 (обновлено: 13:10 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/mo-1947871387.html
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки и заняла выгодные позиции
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки и заняла выгодные позиции - РИА Новости, 23.05.2024
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки и заняла выгодные позиции
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины составили до 320 военнослужащих, два... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:08
2024-05-23T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины составили до 320 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ивановка и Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное, Белогоровка ЛНР, Григоровка ДНР."ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и две 122-мм боевые машины РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240523/spetsoperatsiya-1947871286.html
https://ria.ru/20240523/svo-1947870816.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_88f45fbaad665616a35444a8f157dd95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки и заняла выгодные позиции

МО: бойцы "Запада" отразили 4 контратаки противника, ВСУ потеряли до 320 чел.

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины составили до 320 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ивановка и Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
13:08
По данным ведомства, отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное, Белогоровка ЛНР, Григоровка ДНР.
"ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и две 122-мм боевые машины РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Подразделения группировки "Север" отразили контратаку у Волчанска
13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала