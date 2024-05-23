https://ria.ru/20240523/minfin-1947884531.html
Налоговый режим для самозанятых не изменится до 2028 года, заявил Силуанов
Налоговый режим для самозанятых не изменится до 2028 года, заявил Силуанов - РИА Новости, 23.05.2024
Налоговый режим для самозанятых не изменится до 2028 года, заявил Силуанов
Налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года, как и планировалось, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:56
2024-05-23T13:56
2024-05-23T13:56
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года, как и планировалось, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, где продолжается обсуждение подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ. "Так и будет, в наших планах тоже, как и договаривались, 10 лет режим этот не меняем. Поэтому все те предложения, которые сейчас были до этого озвучены, будут реализоваться", - ответил Силуанов на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина, затронут ли изменения режим самозанятых. Публичное обсуждение налоговых изменений началось в понедельник, 20 мая на комитете Госдумы по бюджету и налогам при участии бизнес-объединений, экспертов, учёных и других заинтересованных лиц. В работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения, отмечали участники обсуждения.
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экономика, россия, антон силуанов, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Налоговый режим для самозанятых не изменится до 2028 года, заявил Силуанов
Силуанов: налоговый режим для самозанятых в России будет неизменным до 2028 года