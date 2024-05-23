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Минфин предложил сохранить налогообложение доходов по депозитам - РИА Новости, 23.05.2024
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10:37 23.05.2024 (обновлено: 15:45 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/minfin-1947822814.html
Минфин предложил сохранить налогообложение доходов по депозитам
Минфин предложил сохранить налогообложение доходов по депозитам - РИА Новости, 23.05.2024
Минфин предложил сохранить налогообложение доходов по депозитам
Минфин России предлагает сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам, заявил министр финансов Антон Силуанов. выступая в четверг на... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:37
2024-05-23T15:45
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин России предлагает сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам, заявил министр финансов Антон Силуанов. выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации. "Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам", - сказал Силуанов. Он отметил, что мера несет социальный аспект, чтобы не затронуть большую часть граждан, которые хранят свои сбережения в банках.С 2021 года в России действует закон, согласно которому проценты по банковским вкладам физлиц облагаются НДФЛ, однако по доходам за 2021-2022 годы вкладчики были освобождены от его уплаты.При этом налоги на доходы со вкладов, которые сформировались в 2023 году, необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. При этом речь идет не о самом вкладе, а той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму. Необлагаемая сумма рассчитывается исходя из произведения 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в году, за который рассчитывается налог. Максимальной в прошлом году была ключевая ставка на 1 декабря - 15%. Таким образом, по доходам за 2023 год необлагаемая сумма составляет 150 тысяч рублей.
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Минфин предложил сохранить налогообложение доходов по депозитам

Силуанов предложил оставить без изменений налогообложение доходов по депозитам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота налоговой инспекции
Работа налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа налоговой инспекции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин России предлагает сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам, заявил министр финансов Антон Силуанов. выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.
"Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам", - сказал Силуанов.
Он отметил, что мера несет социальный аспект, чтобы не затронуть большую часть граждан, которые хранят свои сбережения в банках.
С 2021 года в России действует закон, согласно которому проценты по банковским вкладам физлиц облагаются НДФЛ, однако по доходам за 2021-2022 годы вкладчики были освобождены от его уплаты.
При этом налоги на доходы со вкладов, которые сформировались в 2023 году, необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. При этом речь идет не о самом вкладе, а той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму. Необлагаемая сумма рассчитывается исходя из произведения 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в году, за который рассчитывается налог. Максимальной в прошлом году была ключевая ставка на 1 декабря - 15%. Таким образом, по доходам за 2023 год необлагаемая сумма составляет 150 тысяч рублей.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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