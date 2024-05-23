https://ria.ru/20240523/miley-1947791132.html

Милей спел песню перед тысячами людей на стадионе в Буэнос-Айресе

Милей спел песню перед тысячами людей на стадионе в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 23.05.2024

Милей спел песню перед тысячами людей на стадионе в Буэнос-Айресе

Президент Аргентины Хавьер Милей спел на стадионе в Буэнос-Айресе перед тысячами людей, следует из трансляции, которую вел телеканал TN. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T05:45

2024-05-23T05:45

2024-05-23T06:08

аргентина

буэнос-айрес (город)

хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей спел на стадионе в Буэнос-Айресе перед тысячами людей, следует из трансляции, которую вел телеканал TN. Стадион "Луна-парк", где проводятся значимые спортивные мероприятия, концерты, вмещает свыше 11 тысяч человек. В среду он был полон. Милей выбрал стадион для проведения частного мероприятия - презентации своей книги. Власти страны сообщили, что средства из бюджета на эти цели выделены не были. Книга называется "Капитализм, социализм и неоклассическая ловушка", в ней отражены основные взгляды Милея на принципы и особенности экономического развития. Презентацию книги Милей начал с небольшого шоу - исполнил перед зрителями песню, ставшую для него лейтмотивом всей его избирательной кампании. Речь идёт о его собственной версии песни известной аргентинской рок-группы "Ла-Ренга", которая начинается фразой: "Привет всем! Я лев – зверь, рычащий посреди проспекта". Переиначив песню на свой лад, Милей обещает "сожрать" политическую "касту" Аргентины. Со львом сравнивает себя сам Милей и его сторонники. Изображение этого животного есть на футболках и толстовках, которые продаются во время мероприятий, организованных в поддержку президента. Их можно также приобрести и на презентации книги. Милею аккомпанировала группа, состоявшая из близких ему людей, в ней были депутат из его партии "Свобода наступает" и биограф президента.

https://ria.ru/20240520/miley-1947213927.html

https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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аргентина, буэнос-айрес (город), хавьер милей