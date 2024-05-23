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МИД пригрозил Норвегии ответом на ужесточение правил въезда для россиян - РИА Новости, 23.05.2024
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12:36 23.05.2024 (обновлено: 14:32 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/mid-1947862291.html
МИД пригрозил Норвегии ответом на ужесточение правил въезда для россиян
МИД пригрозил Норвегии ответом на ужесточение правил въезда для россиян - РИА Новости, 23.05.2024
МИД пригрозил Норвегии ответом на ужесточение правил въезда для россиян
Москва проработает ответные меры на решение Норвегии ограничить въезд для российских туристов, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:36
2024-05-23T14:32
норвегия
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Москва проработает ответные меры на решение Норвегии ограничить въезд для российских туристов, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова."Новый недружественный шаг Осло в отношении граждан России носит откровенно дискриминационный характер именно по отношению к гражданам нашей страны. Он направлен на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии. Мы исходим из того, что норвежское руководство отдает себе отчет в том, что на подобные недружественные шаги последует ответные меры. Конечно, их разрабатывать и реализовывать будем, исходя из наших интересов", — сказала она.Сегодня стало известно, что с 29 мая Норвегия будет отказывать в пересечении границы россиянам, прибывающим в туристических и других целях не первостепенной важности. Новые правила распространяются и на тех, кто получил визу от других стран шенгенской зоны. Исключение могут сделать для приезжающих в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также на работу или учебу.В Кремле назвали это решение дискриминационным и выразили сожаление, что Осло идет на ухудшение двусторонних отношений.В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что сделало получение шенгенских виз более длительным, сложным и дорогим. Кроме того, граничащим с Россией странам разрешили ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия закрыли границы для российских туристов.Норвегия не входит в ЕС, но участвует в Шенгенском соглашении.
https://ria.ru/20240423/puteshestviya-1941528495.html
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норвегия, россия, в мире, мария захарова
Норвегия, Россия, В мире, Мария Захарова
МИД пригрозил Норвегии ответом на ужесточение правил въезда для россиян

Захарова: РФ ответит на решение Норвегии ужесточить правила въезда для россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Москва проработает ответные меры на решение Норвегии ограничить въезд для российских туристов, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Новый недружественный шаг Осло в отношении граждан России носит откровенно дискриминационный характер именно по отношению к гражданам нашей страны. Он направлен на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии. Мы исходим из того, что норвежское руководство отдает себе отчет в том, что на подобные недружественные шаги последует ответные меры. Конечно, их разрабатывать и реализовывать будем, исходя из наших интересов", — сказала она.
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Сегодня стало известно, что с 29 мая Норвегия будет отказывать в пересечении границы россиянам, прибывающим в туристических и других целях не первостепенной важности. Новые правила распространяются и на тех, кто получил визу от других стран шенгенской зоны. Исключение могут сделать для приезжающих в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также на работу или учебу.
В Кремле назвали это решение дискриминационным и выразили сожаление, что Осло идет на ухудшение двусторонних отношений.
В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что сделало получение шенгенских виз более длительным, сложным и дорогим. Кроме того, граничащим с Россией странам разрешили ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия закрыли границы для российских туристов.
Норвегия не входит в ЕС, но участвует в Шенгенском соглашении.
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