https://ria.ru/20240523/mid-1947794611.html

Россия прорабатывает с МАГАТЭ участие в анализе воды с "Фукусимы"

Россия прорабатывает с МАГАТЭ участие в анализе воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 23.05.2024

Россия прорабатывает с МАГАТЭ участие в анализе воды с "Фукусимы"

РФ и МАГАТЭ прорабатывают организационные вопросы участия российских лабораторий в анализе проб воды после сброса с АЭС "Фукусима", заявила в интервью РИА... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T06:49

2024-05-23T06:49

2024-05-23T06:58

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. РФ и МАГАТЭ прорабатывают организационные вопросы участия российских лабораторий в анализе проб воды после сброса с АЭС "Фукусима", заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. "Что касается участия отечественных лабораторий в анализе проб, в МАГАТЭ направлен список из нескольких российских организаций, которые могли бы участвовать в такой деятельности, однако фактически наши специалисты к работе еще не приступили – идет проработка всех организационных вопросов", - сказала она. По словам дипломата, пока нет оснований обвинять МАГАТЭ в намеренной задержке процесса, однако оно явно не торопится. "Возможно, сказывается тот фактор, что сброс воды рассчитан японцами на 30 лет, и поэтому в секретариате Агентства не видят причин спешить. Работа на данном направлении будет продолжена", - отметила Воробьева. Она также добавила, что Москва не выдвигала Токио требований по незамедлительному взятию проб нашими специалистами, поскольку на данном этапе в этом нет необходимости. По ее словам, речь шла о том, что Япония должна быть готова допустить взятие проб представителями заинтересованных государств в случае, если это потребуется. Оператор АЭС компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024-го, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В текущем финансовом году (1 апреля 2024–31 марта 2025 года) ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://ria.ru/20240314/fukusima-1933050726.html

https://ria.ru/20231102/fukusima-1-1906836914.html

https://ria.ru/20230913/fukusima-1896038212.html

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в мире, япония, китай, россия, людмила воробьева, магатэ, терсо, аэс "фукусима", москва