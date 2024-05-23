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МГУ стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX - РИА Новости, 23.05.2024
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10:03 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/mgu-1947815574.html
МГУ стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX
МГУ стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX - РИА Новости, 23.05.2024
МГУ стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX
Московский государственный университет стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX, вуз вошел в тройку лидеров по 19 предметам. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:03
2024-05-23T10:03
общество
россия
виктор садовничий
raex
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Московский государственный университет стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX, вуз вошел в тройку лидеров по 19 предметам. МГУ взял первые места по биологии, биотехнологии и биоинженерии, географии, истории и археологии, лингвистике и иностранным языкам, математике, политологии и международных отношениях, физике, филологии и журналистике, химии, экологии. По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, лидерство МГУ в предметном рейтинге RAEX наглядно демонстрирует преимущества профессиональной подготовки в классическом университете, одновременно фундаментальной и междисциплинарной. "Именно это сочетание базовых качеств высшего образования обеспечивает высокую степень адаптированности к постоянно меняющимся требованиям рынка труда", - сказал он. Агентство RAEX в третий раз публикует предметные рейтинги вузов России. В 2024 году количество оцениваемых направлений возросло до 36 – в списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов России. Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета – образовательной, научной, общественной. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие. -0-
https://ria.ru/20240411/symonds-1939414108.html
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общество, россия, виктор садовничий, raex
Общество, Россия, Виктор Садовничий, RAEX
МГУ стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX

МГУ вошел в тройку лидеров по 19 предметам в предметном рейтинге RAEX

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПамятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) на Воробьевых горах
Памятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Памятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) на Воробьевых горах. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Московский государственный университет стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX, вуз вошел в тройку лидеров по 19 предметам.
МГУ взял первые места по биологии, биотехнологии и биоинженерии, географии, истории и археологии, лингвистике и иностранным языкам, математике, политологии и международных отношениях, физике, филологии и журналистике, химии, экологии.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира
11 апреля, 17:25
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, лидерство МГУ в предметном рейтинге RAEX наглядно демонстрирует преимущества профессиональной подготовки в классическом университете, одновременно фундаментальной и междисциплинарной.
"Именно это сочетание базовых качеств высшего образования обеспечивает высокую степень адаптированности к постоянно меняющимся требованиям рынка труда", - сказал он.
Вид на здание МГУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ
20 мая, 07:05
Агентство RAEX в третий раз публикует предметные рейтинги вузов России. В 2024 году количество оцениваемых направлений возросло до 36 – в списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов России.
Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета – образовательной, научной, общественной.
Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие. -0-
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
МГУ занял самое высокое место среди российских вузов
13 мая, 07:18
 
ОбществоРоссияВиктор СадовничийRAEX
 
 
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