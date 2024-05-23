https://ria.ru/20240523/mgu-1947815574.html

МГУ стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX

МГУ стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX - РИА Новости, 23.05.2024

МГУ стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX

Московский государственный университет стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX, вуз вошел в тройку лидеров по 19 предметам. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:03

2024-05-23T10:03

2024-05-23T10:03

общество

россия

виктор садовничий

raex

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Московский государственный университет стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX, вуз вошел в тройку лидеров по 19 предметам. МГУ взял первые места по биологии, биотехнологии и биоинженерии, географии, истории и археологии, лингвистике и иностранным языкам, математике, политологии и международных отношениях, физике, филологии и журналистике, химии, экологии. По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, лидерство МГУ в предметном рейтинге RAEX наглядно демонстрирует преимущества профессиональной подготовки в классическом университете, одновременно фундаментальной и междисциплинарной. "Именно это сочетание базовых качеств высшего образования обеспечивает высокую степень адаптированности к постоянно меняющимся требованиям рынка труда", - сказал он. Агентство RAEX в третий раз публикует предметные рейтинги вузов России. В 2024 году количество оцениваемых направлений возросло до 36 – в списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов России. Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета – образовательной, научной, общественной. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие. -0-

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общество, россия, виктор садовничий, raex