https://ria.ru/20240523/memorandum-1948012028.html

КНР и Бразилия опубликовали меморандум об урегулировании на Украине

КНР и Бразилия опубликовали меморандум об урегулировании на Украине - РИА Новости, 23.05.2024

КНР и Бразилия опубликовали меморандум об урегулировании на Украине

Китай и Бразилия выступили за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине и мирную конференцию, которую признают Киев и Москва, передает... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T21:40

2024-05-23T21:40

2024-05-23T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

москва

китай

ван и (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Китай и Бразилия выступили за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине и мирную конференцию, которую признают Киев и Москва, передает агентство Синьхуа. Совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" был опубликован по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. "Члены международного сообщества приглашаются поддержать и одобрить меморандум, решительно выступить за деэскалацию и сыграть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров", - говорится в документе. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240523/zapad-1948011669.html

https://ria.ru/20240523/kiev-1948001335.html

украина

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, китай, ван и (политик)