https://ria.ru/20240523/memorandum-1948012028.html
КНР и Бразилия опубликовали меморандум об урегулировании на Украине
КНР и Бразилия опубликовали меморандум об урегулировании на Украине - РИА Новости, 23.05.2024
КНР и Бразилия опубликовали меморандум об урегулировании на Украине
Китай и Бразилия выступили за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине и мирную конференцию, которую признают Киев и Москва, передает... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:40
2024-05-23T21:40
2024-05-23T21:40
специальная военная операция на украине
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ван и (политик)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Китай и Бразилия выступили за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине и мирную конференцию, которую признают Киев и Москва, передает агентство Синьхуа. Совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" был опубликован по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. "Члены международного сообщества приглашаются поддержать и одобрить меморандум, решительно выступить за деэскалацию и сыграть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров", - говорится в документе. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240523/zapad-1948011669.html
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в мире, украина, москва, китай, ван и (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Китай, Ван И (политик)
КНР и Бразилия опубликовали меморандум об урегулировании на Украине
КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум об урегулировании на Украине
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Китай и Бразилия выступили за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине и мирную конференцию, которую признают Киев и Москва, передает агентство Синьхуа.
Совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" был опубликован по итогам встречи главы китайского МИД Ван И
и специального советника бразильского президента Селсу Аморима.
Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией
и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.
"Члены международного сообщества приглашаются поддержать и одобрить меморандум, решительно выступить за деэскалацию и сыграть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров", - говорится в документе.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.