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В Мексике сообщили новые данные о погибших при обрушении сцены на митинге
В Мексике сообщили новые данные о погибших при обрушении сцены на митинге - РИА Новости, 23.05.2024
В Мексике сообщили новые данные о погибших при обрушении сцены на митинге
Число погибших при обрушении сцены на митинге в мексиканском штате Нуэво-Леон, завершающем кампанию кандидата в президенты Хорхе Майнеса, возросло до девяти,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:28
2024-05-23T09:28
2024-05-23T10:40
мексика
в мире
нуэво-леон
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число погибших при обрушении сцены на митинге в мексиканском штате Нуэво-Леон, завершающем кампанию кандидата в президенты Хорхе Майнеса, возросло до девяти, сообщил губернатор штата Самуэль Гарсия.В конце митинга Майнеса, который находился на сцене, сильным ветром снесло её заднюю часть. На видео в социальных сетях видно, как металлоконструкция с огромным плакатом перелетела через выступающих и упала на зрителей. Ранее губернатор сообщал о пяти погибших и около 50 пострадавших."С сожалением сообщаю, что на данный момент в результате ЧП погибли восемь взрослых людей и один несовершеннолетний", - написал Гарсия в социальной сети X.Как пишет местная газета ABC Noticias, ссылаясь также на слова губернатора, число пострадавших увеличилось до 63. Они уже получают медицинскую помощь в различных больницах города.Встреча была завершающей для президентской кампании Майнеса и проходила в регионе с самой сильной поддержкой его партии Movimiento Ciudadano, местный губернатор Гарсия также представляет это движение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, в мире, нуэво-леон
Мексика, В мире, Нуэво-Леон
В Мексике сообщили новые данные о погибших при обрушении сцены на митинге
Число погибших при обрушении сцены на митинге в Мексике возросло до 9 человек
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число погибших при обрушении сцены на митинге в мексиканском штате Нуэво-Леон, завершающем кампанию кандидата в президенты Хорхе Майнеса, возросло до девяти, сообщил губернатор штата Самуэль Гарсия.
В конце митинга Майнеса, который находился на сцене, сильным ветром снесло её заднюю часть. На видео в социальных сетях видно, как металлоконструкция с огромным плакатом перелетела через выступающих и упала на зрителей. Ранее губернатор сообщал о пяти погибших и около 50 пострадавших.
"С сожалением сообщаю, что на данный момент в результате ЧП погибли восемь взрослых людей и один несовершеннолетний", - написал Гарсия в социальной сети X.
Как пишет местная газета ABC Noticias, ссылаясь также на слова губернатора, число пострадавших увеличилось до 63. Они уже получают медицинскую помощь в различных больницах города.
Встреча была завершающей для президентской кампании Майнеса и проходила в регионе с самой сильной поддержкой его партии Movimiento Ciudadano, местный губернатор Гарсия также представляет это движение.