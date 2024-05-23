https://ria.ru/20240523/meksika-1947809477.html

В Мексике сообщили новые данные о погибших при обрушении сцены на митинге

В Мексике сообщили новые данные о погибших при обрушении сцены на митинге - РИА Новости, 23.05.2024

В Мексике сообщили новые данные о погибших при обрушении сцены на митинге

Число погибших при обрушении сцены на митинге в мексиканском штате Нуэво-Леон, завершающем кампанию кандидата в президенты Хорхе Майнеса, возросло до девяти,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:28

2024-05-23T09:28

2024-05-23T10:40

мексика

в мире

нуэво-леон

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число погибших при обрушении сцены на митинге в мексиканском штате Нуэво-Леон, завершающем кампанию кандидата в президенты Хорхе Майнеса, возросло до девяти, сообщил губернатор штата Самуэль Гарсия.В конце митинга Майнеса, который находился на сцене, сильным ветром снесло её заднюю часть. На видео в социальных сетях видно, как металлоконструкция с огромным плакатом перелетела через выступающих и упала на зрителей. Ранее губернатор сообщал о пяти погибших и около 50 пострадавших."С сожалением сообщаю, что на данный момент в результате ЧП погибли восемь взрослых людей и один несовершеннолетний", - написал Гарсия в социальной сети X.Как пишет местная газета ABC Noticias, ссылаясь также на слова губернатора, число пострадавших увеличилось до 63. Они уже получают медицинскую помощь в различных больницах города.Встреча была завершающей для президентской кампании Майнеса и проходила в регионе с самой сильной поддержкой его партии Movimiento Ciudadano, местный губернатор Гарсия также представляет это движение.

мексика

нуэво-леон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мексика, в мире, нуэво-леон