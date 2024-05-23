https://ria.ru/20240523/matvienko-1947951521.html

Россия сделает все для реализации договоренностей с Бахрейном, заявили в СФ

Россия сделает все для реализации договоренностей с Бахрейном, заявили в СФ - РИА Новости, 23.05.2024

Россия сделает все для реализации договоренностей с Бахрейном, заявили в СФ

Российские законодатели сделают всё возможное для реализации российско-бахрейнских договоренностей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:50

2024-05-23T16:50

2024-05-23T17:48

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские законодатели сделают всё возможное для реализации российско-бахрейнских договоренностей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Знаю, что достигнуты договоренности о выводе наших отношений на качественно новый уровень. Хочу заверить Вас, что мы, законодатели, по парламентской линии будем делать всё для того, чтобы эти договоренности обязательно были претворены в жизнь", - сказала она на встрече с королём Бахрейна Хамадой бен Исой Аль Халифой. По словам Матвиенко, визит короля Бахрейна в Россию придаст мощный импульс всему комплексу двухсторонних отношений. Как отметила парламентарий, между президентом России Владимиром Путиным и лидером Бахрейна установились доверительные отношения, этот особый стиль отношений "задаёт тон" дальнейшему взаимодействию двух стран. "Между Россией и Бахрейном развиваются отношения взаимоуважительные: с учётом интересов друг друга, доверительные в интересах стран, наших народов. Это очень ценно!", - подчеркнула парламентарий.

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