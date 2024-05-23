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Россия сделает все для реализации договоренностей с Бахрейном, заявили в СФ
Россия сделает все для реализации договоренностей с Бахрейном, заявили в СФ - РИА Новости, 23.05.2024
Россия сделает все для реализации договоренностей с Бахрейном, заявили в СФ
Российские законодатели сделают всё возможное для реализации российско-бахрейнских договоренностей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:50
2024-05-23T16:50
2024-05-23T17:48
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские законодатели сделают всё возможное для реализации российско-бахрейнских договоренностей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Знаю, что достигнуты договоренности о выводе наших отношений на качественно новый уровень. Хочу заверить Вас, что мы, законодатели, по парламентской линии будем делать всё для того, чтобы эти договоренности обязательно были претворены в жизнь", - сказала она на встрече с королём Бахрейна Хамадой бен Исой Аль Халифой. По словам Матвиенко, визит короля Бахрейна в Россию придаст мощный импульс всему комплексу двухсторонних отношений. Как отметила парламентарий, между президентом России Владимиром Путиным и лидером Бахрейна установились доверительные отношения, этот особый стиль отношений "задаёт тон" дальнейшему взаимодействию двух стран. "Между Россией и Бахрейном развиваются отношения взаимоуважительные: с учётом интересов друг друга, доверительные в интересах стран, наших народов. Это очень ценно!", - подчеркнула парламентарий.
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цены на нефть, бахрейн, россия, валентина матвиенко, хамад бен иса аль халифа, владимир путин, совет федерации рф
Цены на нефть, Бахрейн, Россия, Валентина Матвиенко, Хамад бен Иса Аль Халифа, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Россия сделает все для реализации договоренностей с Бахрейном, заявили в СФ
Матвиенко: законодатели сделают все для реализации договоренностей с Бахрейном
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские законодатели сделают всё возможное для реализации российско-бахрейнских договоренностей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Знаю, что достигнуты договоренности о выводе наших отношений на качественно новый уровень. Хочу заверить Вас, что мы, законодатели, по парламентской линии будем делать всё для того, чтобы эти договоренности обязательно были претворены в жизнь", - сказала она на встрече с королём Бахрейна Хамадой бен Исой Аль Халифой.
По словам Матвиенко, визит короля Бахрейна в Россию придаст мощный импульс всему комплексу двухсторонних отношений. Как отметила парламентарий, между президентом России Владимиром Путиным и лидером Бахрейна установились доверительные отношения, этот особый стиль отношений "задаёт тон" дальнейшему взаимодействию двух стран.
"Между Россией и Бахрейном развиваются отношения взаимоуважительные: с учётом интересов друг друга, доверительные в интересах стран, наших народов. Это очень ценно!", - подчеркнула парламентарий.