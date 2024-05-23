https://ria.ru/20240523/mask-1947906608.html

Маск сделал предсказание о будущих войнах

Маск сделал предсказание о будущих войнах - РИА Новости, 23.05.2024

Маск сделал предсказание о будущих войнах

В будущих войнах будут побеждать те страны, чьи беспилотники окажутся эффективнее, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:01

2024-05-23T15:01

2024-05-23T16:50

в мире

сша

илон маск

россия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В будущих войнах будут побеждать те страны, чьи беспилотники окажутся эффективнее, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.По его словам, впредь конфликты будут представлять из себя "войны дронов", в которых определяющую роль сыграет их качество."Если говорить точнее, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на средний коэффициент уничтожения. Побеждать будет та сторона, у которой этот коэффициент окажется больше", — уточнил он.В феврале экс-глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия в ближайшие три года выделит 100 миллиардов рублей на развитие и производство БПЛА. По его словам, речь о производстве "сотен тысяч" FPV-дронов и "десятков тысяч" тяжелых беспилотников.

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html

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в мире, сша, илон маск, россия