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Маск сделал предсказание о будущих войнах
Маск сделал предсказание о будущих войнах - РИА Новости, 23.05.2024
Маск сделал предсказание о будущих войнах
В будущих войнах будут побеждать те страны, чьи беспилотники окажутся эффективнее, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:01
2024-05-23T15:01
2024-05-23T16:50
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В будущих войнах будут побеждать те страны, чьи беспилотники окажутся эффективнее, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.По его словам, впредь конфликты будут представлять из себя "войны дронов", в которых определяющую роль сыграет их качество."Если говорить точнее, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на средний коэффициент уничтожения. Побеждать будет та сторона, у которой этот коэффициент окажется больше", — уточнил он.В феврале экс-глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия в ближайшие три года выделит 100 миллиардов рублей на развитие и производство БПЛА. По его словам, речь о производстве "сотен тысяч" FPV-дронов и "десятков тысяч" тяжелых беспилотников.
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в мире, сша, илон маск, россия
В мире, США, Илон Маск, Россия
Маск сделал предсказание о будущих войнах
Маск: в будущих войнах будут побеждать благодаря дронам