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"Политеховский маньяк" показал место захоронения тела абитуриентки - РИА Новости, 23.05.2024
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09:12 23.05.2024 (обновлено: 14:10 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/manyak-1947806934.html
"Политеховский маньяк" показал место захоронения тела абитуриентки
"Политеховский маньяк" показал место захоронения тела абитуриентки - РИА Новости, 23.05.2024
"Политеховский маньяк" показал место захоронения тела абитуриентки
"Политеховский маньяк" Виталий Манишин, обвиняемый в убийстве 11 женщин, показал место захоронения одной из похищенных в Алтайском крае абитуриенток Лилианы... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:12
2024-05-23T14:10
происшествия
алтайский край
республика тыва
алтайский государственный технический университет
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БАРНАУЛ, 23 мая — РИА Новости. "Политеховский маньяк" Виталий Манишин, обвиняемый в убийстве 11 женщин, показал место захоронения одной из похищенных в Алтайском крае абитуриенток Лилианы Вознюк, рассказал журналистам следователь по особо важным делам краевого главка Следственного комитета Иван Зеленский. "В ходе следствия он указывал ряд мест, в том числе ранее не известных следствию. &lt;…&gt; Такими данными мог обладать только тот человек, который совершал эти преступления. В том числе указал на останки, которые ранее не были найдены. Это Вознюк Лилиана, одна из абитуриенток политехнического университета, чьи останки не были найдены в свое время", — сказал Зеленский. По версии следствия, первое преступление Манишин совершил еще в 1989 году — убил 17-летнюю девушку в селе Зеленая Дубрава. Но задержали его только в 2023-м, спустя много лет. В ходе расследования удалось установить причастность Манишина еще к десяти убийствам девушек и женщин, совершенных летом 1999 и 2000 годов, в том числе пяти несовершеннолетних абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Кроме того, выяснилось, что Манишин убил 22-летнюю абитуриентку другого вуза, приехавшую из Тувы, 17-летнюю абитуриентку средне-специального учебного заведения, молодых сотрудниц высшего и средне-специального учебных заведений и мать одной из абитуриенток.Зеленский пояснил, что при знакомстве с девушками Манишин представлялся человеком, способным решить вопрос, связанный с поступлением, с дальнейшим обучением, обещал материальную поддержку, если девушка пойдет с ним на контакт. "Мы и говорим о том, что как такового похищения-то не было. То есть это фактически был добровольный уход девушек", — уточнил следователь.По его словам, к каждой девушке маньяк находил свой подход. Разговор с одной из абитуриенток длился не менее двух часов. Под благовидным предлогом он уводил девушек из вуза. "Насиловал, а потом убивал с целью сокрытия преступления. По экспертизам он признан вменяемым", — добавил заместитель руководителя регионального главка СК Александр Жеребцов.Он отметил, что жертв Манишина может быть и больше.
https://ria.ru/20240214/manyak-1927145901.html
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60
353
60
Следственный эксперимент с участием "политеховского" маньяка Виталия Манишина
Похищенные абитуриентки уходили с "политеховским" маньяком добровольно, к каждой девушке Виталий Манишин находил свой подход, рассказал журналистам следователь по особо важным делам следственного управления следственного комитета (СУСК) по региону Иван Зеленский. Первое преступление маньяк совершил еще в 1989 году, а остальных девушек убил в 1999 и 2000, среди них были шесть несовершеннолетних абитуриенток местного университета. Манишин рассказывал своим жертвам при знакомстве, что может помочь с поступлением и дальнейшим обучением, завязывал знакомство, а затем насиловал и убивал. Экспертизы признали маньяка вменяемым. В СК говорят, что жертв может быть больше ныне установленных 11.
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происшествия, алтайский край, республика тыва, алтайский государственный технический университет
Происшествия, Алтайский край, Республика Тыва, Алтайский государственный технический университет
"Политеховский маньяк" показал место захоронения тела абитуриентки

Манишин показал место захоронения тела похищенной в Алтайском крае абитуриентки

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БАРНАУЛ, 23 мая — РИА Новости. "Политеховский маньяк" Виталий Манишин, обвиняемый в убийстве 11 женщин, показал место захоронения одной из похищенных в Алтайском крае абитуриенток Лилианы Вознюк, рассказал журналистам следователь по особо важным делам краевого главка Следственного комитета Иван Зеленский.
"В ходе следствия он указывал ряд мест, в том числе ранее не известных следствию. <…> Такими данными мог обладать только тот человек, который совершал эти преступления. В том числе указал на останки, которые ранее не были найдены. Это Вознюк Лилиана, одна из абитуриенток политехнического университета, чьи останки не были найдены в свое время", — сказал Зеленский.
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По версии следствия, первое преступление Манишин совершил еще в 1989 году — убил 17-летнюю девушку в селе Зеленая Дубрава. Но задержали его только в 2023-м, спустя много лет. В ходе расследования удалось установить причастность Манишина еще к десяти убийствам девушек и женщин, совершенных летом 1999 и 2000 годов, в том числе пяти несовершеннолетних абитуриенток Алтайского государственного технического университета.
Кроме того, выяснилось, что Манишин убил 22-летнюю абитуриентку другого вуза, приехавшую из Тувы, 17-летнюю абитуриентку средне-специального учебного заведения, молодых сотрудниц высшего и средне-специального учебных заведений и мать одной из абитуриенток.
Зеленский пояснил, что при знакомстве с девушками Манишин представлялся человеком, способным решить вопрос, связанный с поступлением, с дальнейшим обучением, обещал материальную поддержку, если девушка пойдет с ним на контакт.
"Мы и говорим о том, что как такового похищения-то не было. То есть это фактически был добровольный уход девушек", — уточнил следователь.
По его словам, к каждой девушке маньяк находил свой подход. Разговор с одной из абитуриенток длился не менее двух часов. Под благовидным предлогом он уводил девушек из вуза.
"Насиловал, а потом убивал с целью сокрытия преступления. По экспертизам он признан вменяемым", — добавил заместитель руководителя регионального главка СК Александр Жеребцов.
Он отметил, что жертв Манишина может быть и больше.
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