https://ria.ru/20240523/makron-1947953441.html

Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии "силой"

Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии "силой" - РИА Новости, 23.05.2024

Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии "силой"

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне погромов в Новой Каледонии заявил, что не будет проводить конституционную реформу местных выборов "силой" и дал... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:53

2024-05-23T16:53

2024-05-23T16:59

в мире

новая каледония

франция

париж

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 23 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне погромов в Новой Каледонии заявил, что не будет проводить конституционную реформу местных выборов "силой" и дал политическим партиям несколько недель на выработку соглашения. "Мы не будем проводить конституционную реформу выборного корпуса силой. Я даю несколько недель для того, чтобы ситуация нормализовалась и состоялся переход к диалогу ради достижения всеобщего соглашения. Политический диалог должен начаться незамедлительно", - завил он на пресс-коференции по итогам посещения французской заморской территории. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Он сообщил, что на острове останется переговорческая миссия, состоящая из французских чиновников. При этом президент не стал подтверждать, что не будет созывать конгресс (съезд депутатов обеих палат парламента для утверждения изменений в конституции) в конце июня, пообещав оценить достигнутый прогресс через месяц. По прибытии на французскую заморскую территорию, Макрон заявил, что происходящее на острове – "повстанческое движение небывалых масштабов". Макрон провел переговоры по очереди с лоялистами и сторонниками независимости, однако ему не удалось организовать совместные переговоры вех партий. Мирная демонстрация в столице территории Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Шесть человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.

https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html

https://ria.ru/20240523/makron-1947788226.html

https://ria.ru/20240520/makron-1947076681.html

https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html

новая каледония

франция

париж

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в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон