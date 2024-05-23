https://ria.ru/20240523/makron-1947953441.html
Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии "силой"
Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии "силой" - РИА Новости, 23.05.2024
Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии "силой"
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне погромов в Новой Каледонии заявил, что не будет проводить конституционную реформу местных выборов "силой" и дал... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:53
2024-05-23T16:53
2024-05-23T16:59
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ПАРИЖ, 23 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне погромов в Новой Каледонии заявил, что не будет проводить конституционную реформу местных выборов "силой" и дал политическим партиям несколько недель на выработку соглашения. "Мы не будем проводить конституционную реформу выборного корпуса силой. Я даю несколько недель для того, чтобы ситуация нормализовалась и состоялся переход к диалогу ради достижения всеобщего соглашения. Политический диалог должен начаться незамедлительно", - завил он на пресс-коференции по итогам посещения французской заморской территории. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Он сообщил, что на острове останется переговорческая миссия, состоящая из французских чиновников. При этом президент не стал подтверждать, что не будет созывать конгресс (съезд депутатов обеих палат парламента для утверждения изменений в конституции) в конце июня, пообещав оценить достигнутый прогресс через месяц. По прибытии на французскую заморскую территорию, Макрон заявил, что происходящее на острове – "повстанческое движение небывалых масштабов". Макрон провел переговоры по очереди с лоялистами и сторонниками независимости, однако ему не удалось организовать совместные переговоры вех партий. Мирная демонстрация в столице территории Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Шесть человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html
https://ria.ru/20240523/makron-1947788226.html
https://ria.ru/20240520/makron-1947076681.html
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в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии "силой"
Макрон: у партий Новой Каледонии есть несколько недель для достижения соглашения
ПАРИЖ, 23 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне погромов в Новой Каледонии заявил, что не будет проводить конституционную реформу местных выборов "силой" и дал политическим партиям несколько недель на выработку соглашения.
"Мы не будем проводить конституционную реформу выборного корпуса силой. Я даю несколько недель для того, чтобы ситуация нормализовалась и состоялся переход к диалогу ради достижения всеобщего соглашения. Политический диалог должен начаться незамедлительно", - завил он на пресс-коференции по итогам посещения французской заморской территории. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Он сообщил, что на острове останется переговорческая миссия, состоящая из французских чиновников.
При этом президент не стал подтверждать, что не будет созывать конгресс (съезд депутатов обеих палат парламента для утверждения изменений в конституции) в конце июня, пообещав оценить достигнутый прогресс через месяц.
По прибытии на французскую заморскую территорию, Макрон заявил, что происходящее на острове – "повстанческое движение небывалых масштабов".
Макрон провел переговоры по очереди с лоялистами и сторонниками независимости, однако ему не удалось организовать совместные переговоры вех партий.
Мирная демонстрация в столице территории Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Шесть человек, включая двух жандармов, погибли.
Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.