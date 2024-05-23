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Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии "силой" - РИА Новости, 23.05.2024
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16:53 23.05.2024 (обновлено: 16:59 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/makron-1947953441.html
Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии "силой"
Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии "силой" - РИА Новости, 23.05.2024
Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии "силой"
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне погромов в Новой Каледонии заявил, что не будет проводить конституционную реформу местных выборов "силой" и дал... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:53
2024-05-23T16:59
в мире
новая каледония
франция
париж
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 23 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне погромов в Новой Каледонии заявил, что не будет проводить конституционную реформу местных выборов "силой" и дал политическим партиям несколько недель на выработку соглашения. "Мы не будем проводить конституционную реформу выборного корпуса силой. Я даю несколько недель для того, чтобы ситуация нормализовалась и состоялся переход к диалогу ради достижения всеобщего соглашения. Политический диалог должен начаться незамедлительно", - завил он на пресс-коференции по итогам посещения французской заморской территории. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Он сообщил, что на острове останется переговорческая миссия, состоящая из французских чиновников. При этом президент не стал подтверждать, что не будет созывать конгресс (съезд депутатов обеих палат парламента для утверждения изменений в конституции) в конце июня, пообещав оценить достигнутый прогресс через месяц. По прибытии на французскую заморскую территорию, Макрон заявил, что происходящее на острове – "повстанческое движение небывалых масштабов". Макрон провел переговоры по очереди с лоялистами и сторонниками независимости, однако ему не удалось организовать совместные переговоры вех партий. Мирная демонстрация в столице территории Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Шесть человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html
https://ria.ru/20240523/makron-1947788226.html
https://ria.ru/20240520/makron-1947076681.html
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в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии "силой"

Макрон: у партий Новой Каледонии есть несколько недель для достижения соглашения

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне погромов в Новой Каледонии заявил, что не будет проводить конституционную реформу местных выборов "силой" и дал политическим партиям несколько недель на выработку соглашения.
"Мы не будем проводить конституционную реформу выборного корпуса силой. Я даю несколько недель для того, чтобы ситуация нормализовалась и состоялся переход к диалогу ради достижения всеобщего соглашения. Политический диалог должен начаться незамедлительно", - завил он на пресс-коференции по итогам посещения французской заморской территории. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Макрон проведет срочное совещание из-за митингов в Новой Каледонии
15 мая, 12:01
Он сообщил, что на острове останется переговорческая миссия, состоящая из французских чиновников.
При этом президент не стал подтверждать, что не будет созывать конгресс (съезд депутатов обеих палат парламента для утверждения изменений в конституции) в конце июня, пообещав оценить достигнутый прогресс через месяц.
Президент Франции Эммануэль Макрон посещает центральный полицейский участок в Нумеа, Новая Каледония. 23 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Макрон рассказал, как долго силы безопасности пробудут в Новой Каледонии
04:41
По прибытии на французскую заморскую территорию, Макрон заявил, что происходящее на острове – "повстанческое движение небывалых масштабов".
Макрон провел переговоры по очереди с лоялистами и сторонниками независимости, однако ему не удалось организовать совместные переговоры вех партий.
Дым над Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
СМИ: Макрон назначил совет по обороне из-за ситуации в Новой Каледонии
20 мая, 01:39
Мирная демонстрация в столице территории Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Шесть человек, включая двух жандармов, погибли.
Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Неоколониальная империя Франции трещит по швам
21 мая, 08:00
 
В миреНовая КаледонияФранцияПарижЭммануэль Макрон
 
 
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