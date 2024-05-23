Украина неожиданно "ударила" по Макрону, пишут СМИ
Politico: блок Макрона может проиграть выборы в Европарламент из-за Украины
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его союзники могут проиграть выборы в Европарламент из-за украинского конфликта, пишет Politico.
"В глазах французов общеевропейские темы и поддержка Киева по-прежнему выглядят отдаленными проблемами", — говорится в публикации.
"В глазах французов общеевропейские темы и поддержка Киева по-прежнему выглядят отдаленными проблемами", — говорится в публикации.
Так, согласно одному из недавних опросов исследовательской компании Odoxa, только десятая часть респондентов назвала украинский конфликт одним из трех факторов, которые повлияют на их выбор, а 35 процентов отдали предпочтение вопросу безопасности.
"Французов гораздо больше беспокоит безопасность внутри собственных границ, чем глобальная безопасность", — заявил аналитик Odoxa Эрван Лестроан.
В статье отмечается, что правительство Макрона пытается доказать публике, что оно жестко борется с преступностью, но то же исследование Odoxa показывает, что 70 процентов французов считают действия государства в этом вопросе недостаточными.
"Французов гораздо больше беспокоит безопасность внутри собственных границ, чем глобальная безопасность", — заявил аналитик Odoxa Эрван Лестроан.
В статье отмечается, что правительство Макрона пытается доказать публике, что оно жестко борется с преступностью, но то же исследование Odoxa показывает, что 70 процентов французов считают действия государства в этом вопросе недостаточными.