https://ria.ru/20240523/makron-1947810413.html

Украина неожиданно "ударила" по Макрону, пишут СМИ

Украина неожиданно "ударила" по Макрону, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2024

Украина неожиданно "ударила" по Макрону, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон и его союзники могут проиграть выборы в Европарламент из-за украинского конфликта, пишет Politico. "В глазах французов... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:36

2024-05-23T09:36

2024-05-23T10:53

в мире

эммануэль макрон

европарламент

украина

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его союзники могут проиграть выборы в Европарламент из-за украинского конфликта, пишет Politico. "В глазах французов общеевропейские темы и поддержка Киева по-прежнему выглядят отдаленными проблемами", — говорится в публикации. Так, согласно одному из недавних опросов исследовательской компании Odoxa, только десятая часть респондентов назвала украинский конфликт одним из трех факторов, которые повлияют на их выбор, а 35 процентов отдали предпочтение вопросу безопасности. "Французов гораздо больше беспокоит безопасность внутри собственных границ, чем глобальная безопасность", — заявил аналитик Odoxa Эрван Лестроан. В статье отмечается, что правительство Макрона пытается доказать публике, что оно жестко борется с преступностью, но то же исследование Odoxa показывает, что 70 процентов французов считают действия государства в этом вопросе недостаточными.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html

https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947678536.html

украина

франция

киев

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в мире, эммануэль макрон, европарламент, украина, франция, киев