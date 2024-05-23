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Украина неожиданно "ударила" по Макрону, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
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09:36 23.05.2024 (обновлено: 10:53 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/makron-1947810413.html
Украина неожиданно "ударила" по Макрону, пишут СМИ
Украина неожиданно "ударила" по Макрону, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
Украина неожиданно "ударила" по Макрону, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон и его союзники могут проиграть выборы в Европарламент из-за украинского конфликта, пишет Politico. "В глазах французов... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:36
2024-05-23T10:53
в мире
эммануэль макрон
европарламент
украина
франция
киев
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его союзники могут проиграть выборы в Европарламент из-за украинского конфликта, пишет Politico. "В глазах французов общеевропейские темы и поддержка Киева по-прежнему выглядят отдаленными проблемами", — говорится в публикации. Так, согласно одному из недавних опросов исследовательской компании Odoxa, только десятая часть респондентов назвала украинский конфликт одним из трех факторов, которые повлияют на их выбор, а 35 процентов отдали предпочтение вопросу безопасности. "Французов гораздо больше беспокоит безопасность внутри собственных границ, чем глобальная безопасность", — заявил аналитик Odoxa Эрван Лестроан. В статье отмечается, что правительство Макрона пытается доказать публике, что оно жестко борется с преступностью, но то же исследование Odoxa показывает, что 70 процентов французов считают действия государства в этом вопросе недостаточными.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html
https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947678536.html
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в мире, эммануэль макрон, европарламент, украина, франция, киев
В мире, Эммануэль Макрон, Европарламент, Украина, Франция, Киев
Украина неожиданно "ударила" по Макрону, пишут СМИ

Politico: блок Макрона может проиграть выборы в Европарламент из-за Украины

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его союзники могут проиграть выборы в Европарламент из-за украинского конфликта, пишет Politico.

"В глазах французов общеевропейские темы и поддержка Киева по-прежнему выглядят отдаленными проблемами", — говорится в публикации.
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Так, согласно одному из недавних опросов исследовательской компании Odoxa, только десятая часть респондентов назвала украинский конфликт одним из трех факторов, которые повлияют на их выбор, а 35 процентов отдали предпочтение вопросу безопасности.

"Французов гораздо больше беспокоит безопасность внутри собственных границ, чем глобальная безопасность", — заявил аналитик Odoxa Эрван Лестроан.

В статье отмечается, что правительство Макрона пытается доказать публике, что оно жестко борется с преступностью, но то же исследование Odoxa показывает, что 70 процентов французов считают действия государства в этом вопросе недостаточными.
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В миреЭммануэль МакронЕвропарламентУкраинаФранцияКиев
 
 
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