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Макрон прибыл в Новую Каледонию, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
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03:50 23.05.2024 (обновлено: 09:21 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/makron-1947786443.html
Макрон прибыл в Новую Каледонию, сообщили СМИ
Макрон прибыл в Новую Каледонию, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
Макрон прибыл в Новую Каледонию, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг прибыл в Новую Каледонию на фоне протестов сторонников независимости и заявил, что цель его визита заключается в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T03:50
2024-05-23T09:21
в мире
новая каледония
париж
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг прибыл в Новую Каледонию на фоне протестов сторонников независимости и заявил, что цель его визита заключается в том, чтобы поддержать народ и вернуть ему спокойствие, передает агентство Франс Пресс. "Моя цель здесь заключается в том, чтобы вместе с министрами и всем правительством поддержать народ... Я прибыл сюда с большим уважением, смирением и мыслью о жертвах с решимостью сделать все, чтобы вернуть спокойствие", - заявил Макрон журналистам. Макрон должен попытаться найти пути диалога после того, как партии на острове отвергли предложение провести совместную видеоконференцию с президентом, а предложение премьер-министра Габриэля Атталя приехать в Париж для переговоров осталось без ответа. Как сообщает издание Фигаро со ссылкой на префектуру острова, ранее были устроены многочисленные пожары, ситуация на острове остаётся напряженной. Ещё трое полицейских получили тяжелые ранения в ходе попытки предотвратить нападение на оружейный магазин. Был совершен поджог двух школ и 300 автомобилей. Полиция разобрала более 90 баррикад на дорогах. Аэропорт в столице острова Нумее остаётся закрыт для регулярного авиасообщения. Многие страны региона, включая Австралию, Новую Зеландию и Японию, организуют вывозные рейсы для эвакуации своих граждан. По словам главы местной торгово-промышленной палаты Давида Гюйена, ущерб от погромов, организованных сторонниками независимости Новой Каледонии, может составить около миллиарда евро. Более 400 магазинов и предприятий пострадали или были разрушены в ходе беспорядков. Мирная демонстрация в столице территории Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Шесть человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240515/attal-1946288233.html
https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html
https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946429088.html
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в мире, новая каледония, париж, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь
В мире, Новая Каледония, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь
Макрон прибыл в Новую Каледонию, сообщили СМИ

AFP: Макрон прибыл в Новую Каледонию и пообещал вернуть народу спокойствие

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон пожимает руку полицейскому в центральном полицейском участке в Нумеа, Новая Каледония. 23 мая 2024
Президент Франции Эммануэль Макрон пожимает руку полицейскому в центральном полицейском участке в Нумеа, Новая Каледония. 23 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон пожимает руку полицейскому в центральном полицейском участке в Нумеа, Новая Каледония. 23 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг прибыл в Новую Каледонию на фоне протестов сторонников независимости и заявил, что цель его визита заключается в том, чтобы поддержать народ и вернуть ему спокойствие, передает агентство Франс Пресс.
«
"Моя цель здесь заключается в том, чтобы вместе с министрами и всем правительством поддержать народ... Я прибыл сюда с большим уважением, смирением и мыслью о жертвах с решимостью сделать все, чтобы вернуть спокойствие", - заявил Макрон журналистам.
Бронетранспортер жандармерии в Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов
15 мая, 23:03
Макрон должен попытаться найти пути диалога после того, как партии на острове отвергли предложение провести совместную видеоконференцию с президентом, а предложение премьер-министра Габриэля Атталя приехать в Париж для переговоров осталось без ответа.
Как сообщает издание Фигаро со ссылкой на префектуру острова, ранее были устроены многочисленные пожары, ситуация на острове остаётся напряженной. Ещё трое полицейских получили тяжелые ранения в ходе попытки предотвратить нападение на оружейный магазин. Был совершен поджог двух школ и 300 автомобилей. Полиция разобрала более 90 баррикад на дорогах.
Аэропорт в столице острова Нумее остаётся закрыт для регулярного авиасообщения. Многие страны региона, включая Австралию, Новую Зеландию и Японию, организуют вывозные рейсы для эвакуации своих граждан.
По словам главы местной торгово-промышленной палаты Давида Гюйена, ущерб от погромов, организованных сторонниками независимости Новой Каледонии, может составить около миллиарда евро. Более 400 магазинов и предприятий пострадали или были разрушены в ходе беспорядков.
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Макрон проведет срочное совещание из-за митингов в Новой Каледонии
15 мая, 12:01
Мирная демонстрация в столице территории Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Шесть человек, включая двух жандармов, погибли.
Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
Французские жандармы в Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов
16 мая, 14:36
 
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